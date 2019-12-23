Osmangazi İlkokulu'nda 'Geçmişten Günümüze Sınıf Müzesi' açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmangazi İlkokulu'nda 'Geçmişten Günümüze Sınıf Müzesi' açıldı - Son Dakika

Osmangazi İlkokulu'nda 'Geçmişten Günümüze Sınıf Müzesi' açıldı

6 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesindekiOsmangazi İlkokulu'nda, ünite çalışması çerçevesinde Geçmişten Günümüze Sınıf Müzesi açıldı.

Osmangazi İlkokulu'nda 'Geçmişten Günümüze Sınıf Müzesi' açıldı, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Osmangazi İlkokulu'nda, ünite çalışması çerçevesinde Geçmişten Günümüze Sınıf Müzesi açıldı.


Osmangazi İlkokulunun sınıf öğretmeni Mehmet Pesen, öğrencilere müzeyi tanıtmak ve sevdirmek amacıyla Geçmişten Günümüze adlı proje hazırladı. Açılışı yapılan müzede, Osmaneli ilçesinde atalarımızın kullandıkları ve evlerde kenarda köşede kalan malzemeler, el aletlerini, Lefke bezi dokumaları, yöresel yiyecekler tanıtıldı.


Müzenin açılışını yapan Belediye Başkanı Şahin ile yaptığı açıklamada, sınıf öğretmeni Mehmet Pesen'e teşekkür ederek "Bu tarz etkinliklerle çocuklarımızın geçmiş dönemlerde ilçemizde ülkemizde kullanılan el aletlerini, Lefke bezi dokumaları, yöresel yiyeceklerimizi tanıması gerçekten takdire şayan bir olay" dedi.


Yöresel yemeklerden pekmez tatlısını ninesinden çok yediğini ve şu an unutulmaya yüz tuttuğunu belirten Başkan Şahin, açılışa katılan velilerle birlikte müzeyi gezdi. Yöresel ürünleri de orada tatma imkanı bulan Başkan Şahin, emeği geçenlere teşekkür etti.


Konuyla ilgili konuşan sınıf annesi Çiğdem Kabakçı ise, "3 yıldır çocuklarımızın ve bizim eğitimimize önem veren öğretmenimiz Mehmet Pesen sayesinde eskilere bir gezi düzenlemiş olduk. Sayesinde eskiden kullandığımız şimdi ise hasretle ve özlemle o günleri hatırlatan eşyaları görünce mutluluğumuz arttı "dedi. - BİLECİK

Osmangazi, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:44 Kaynak: İHA
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