Osmangazi karla mücadeleye hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmangazi karla mücadeleye hazır - Son Dakika

Osmangazi karla mücadeleye hazır

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi, kış aylarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri aldı.

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Osmangazi Belediyesi, kış aylarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri aldı. Osmangazi Belediyesi, kar ve buzlanmaya karşı 24 saat kesintisiz hizmet verecek.


Osmangazi Belediyesi, kar yağışına karşı teknik ekipman, personel ve lojistik destek ihtiyaçlarını belirleyerek, gerekli tedbirleri aldı. Belediye ekipleri, yürütülecek karla mücadele çerçevesinde 700 ton kaya tuzunu da depolarda hazır hale getirdi. Kaya tuzunun 150 tonu, 25'er kiloluk torbalar halinde, valilik, kaymakamlık, hastaneler, okullar, mahalle muhtarlıkları ve diğer resmi kurumların ilgili görevlilerine belediye ekipleri tarafından dağıtıldı. İhtiyaç dahilinde torba tuz takviyesinde bulunulacak.


İlçe sınırları içerisinde kar, buzlanma ve dona karşı yerinde ve zamanında müdahale edebilmek adına 68 personel, 24 iş makinası (greyder, loder, jcb), 3 tuz aracı, 2 kar küreme ve tuz serpme aracı, 4 yalnızca kar küreme aracı, 24 saat hizmet verecek. Karla mücadele için oluşturulan 5 ekip, 3 vardiya olarak görev yapacak. Dağ bölgelerinde bulunan 27 mahallenin yollarının da kardan ulaşıma kapanmaması için yoğun çalışma yürütülecek. Dağ bölgesindeki mahallelerin ulaşıma açık tutulması için kar küreme araçları ve kamyonlar da sahada olacak.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, karla mücadele konusunda bütün hazırlıkları tamamladıklarını ifade ederek, "Öncelikli olarak ana ulaşım akslarının ulaşıma açık olmasını sağlayacağız. Özellikle hastane ve okul yollarının ulaşıma kapanmaması için ekiplerimiz günde 3 vardiya olarak görev yapacak. İş makineleri ile karı temizlerken bir yandan da buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:12 Kaynak: İHA
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