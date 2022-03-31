İstanbul- İzmir Otoyolu Osmangazi Köprü çıkışında meydana gelen trafik kazası kazasında 2 kişi yaralandı.
İstanbul-İzmir Otoyolu Osmangazi köprü çıkışında 34 YP 9893 plakalı araç sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu otomobil bariyerlere girdi. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, olay yerine gelen ekipler kazaya anında müdahale etti. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - YALOVA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Osmangazi Köprü çıkışında trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika