Osmangazi Köprü çıkışında trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Osmangazi Köprü çıkışında trafik kazası: 2 yaralı

31.03.2022 12:39
Osmangazi Köprü çıkışında trafik kazası: 2 yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu Osmangazi Köprü çıkışında meydana gelen trafik kazası kazasında 2 kişi yaralandı.

İstanbul- İzmir Otoyolu Osmangazi Köprü çıkışında meydana gelen trafik kazası kazasında 2 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu Osmangazi köprü çıkışında 34 YP 9893 plakalı araç sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu otomobil bariyerlere girdi. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, olay yerine gelen ekipler kazaya anında müdahale etti. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - YALOVA

Osmangazi Köprü çıkışında trafik kazası: 2 yaralı
Osmangazi Köprü çıkışında trafik kazası: 2 yaralı

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Osmangazi, İstanbul, Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmangazi Köprü çıkışında trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmangazi Köprü çıkışında trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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