Osmangazi Köprüsü ayağında avlanan balıkçılara ceza yağdı - Son Dakika

Osmangazi Köprüsü ayağında avlanan balıkçılara ceza yağdı

28.04.2021 12:39
Osmangazi Köprüsü ayağında avlanan balıkçılara ceza yağdı, System.String[]

Osmangazi Köprüsü yakınlarında avlandıkları için bir hafta içerisinde 6 tekneye ceza yazıldı.

Osmangazi Köprüsü yakınlarında avlandıkları için bir hafta içerisinde 6 tekneye ceza yazıldı.

Kocaeli'de avlanma faaliyetlerini yürüten balıkçılar, avlamak için denize açıldıklarında polisler tarafında kesilen ceza ile kıyıya döndü. Gebze sahilinden denize açılarak Osmangazi Köprüsü ayakları yakınlarında avlanan balıkçılar, her ava çıktıklarında Yalova polisi tarafından kendilerine ceza kesildiğini iddia ettiler. Köprünün Kocaeli kesiminde olmalarına rağmen bir hafta içerisinde 6 tekneye ceza kesildiğini söyleyen balıkçılar, avlanabilmeleri ve para kazanabilmeleri için kendilerine biraz daha tolerans gösterilmesini talep ettiler.

"Biz ceza yemekten bıktık artık"

Eskihisar-Gebze Su Ürünleri Kooperatifi ve aynı zamanda yeşil ruhsatlı balıkçı Ersin Duman, "Bugün sabah Osmangazi Köprüsü'nün altında balık yakalıyordum. Yalova deniz polisi geldi. Bugün bize yine ceza kesti, dün yine ceza kesti. Bir hafta içerisinde 6 tekneye ceza yazıldı. Memur arkadaşlara, 'Bize neden ceza yazıyorsunuz? Biz yeşil ruhsatlı balıkçılarız' diye sorduk. Sayın Yalova Valimiz talimat vermiş, polis arkadaşlar öyle söyledi. Biz de durmadan ceza yiyoruz. Bizim bu meralarda avlanacak yerimiz kalmadı. Tersaneye git ceza, köprüye gel ceza, limana gel ceza, oraya gel ceza, her yerde ceza yiyoruz. Balık tutacak yerimiz kalmadı. Sayın Yalova Valimize şunu söylüyoruz; biz balıkçıyız. Balıkçıyı neden bu kadar sıkıyorsunuz? İstanbul Boğazı'nda, Çanakkale Boğazı'nda tekneler iç içe, gemilerle birlikte balık tutuyor. Bunda bir sorun yok da Kocaeli bölgesinde mi var? Tersaneler Yalova'ya geçmiş, Yalova polisi bakıyor. Biz ceza yemekten bıktık artık. Ceza ödemekten evimize ekmek götüremez olduk. Sayın Valimden rica ediyorum; balıkçıyla uğraşmayın artık" dedi. - KOCAELİ

Osmangazi Köprüsü ayağında avlanan balıkçılara ceza yağdı
Osmangazi Köprüsü ayağında avlanan balıkçılara ceza yağdı
Osmangazi Köprüsü ayağında avlanan balıkçılara ceza yağdı
Osmangazi Köprüsü ayağında avlanan balıkçılara ceza yağdı
Osmangazi Köprüsü ayağında avlanan balıkçılara ceza yağdı
Osmangazi Köprüsü ayağında avlanan balıkçılara ceza yağdı
Osmangazi Köprüsü ayağında avlanan balıkçılara ceza yağdı

Osmangazi Köprüsü, Kocaeli, Yalova, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmangazi Köprüsü ayağında avlanan balıkçılara ceza yağdı - Son Dakika


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