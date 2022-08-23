Osmangazi Köprüsü ihtişamıyla hayran bırakıyor - Son Dakika
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Osmangazi Köprüsü ihtişamıyla hayran bırakıyor

23.08.2022 10:59

Osmangazi Köprüsü dron çekimi (Arşiv) Köprünün ayaklarının denizden görüntülenmesi Körfez üzerinde ilerleyen bottan çekilen köprü manzaraları Köprünün altının denizden görüntülenmesi Köprünün ayaklarının sualtı kamera ile görüntülenmesi KOCAELİ - Dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer...

Osmangazi Köprüsü dron çekimi (Arşiv)

Köprünün ayaklarının denizden görüntülenmesi

Körfez üzerinde ilerleyen bottan çekilen köprü manzaraları

Köprünün altının denizden görüntülenmesi

Köprünün ayaklarının sualtı kamera ile görüntülenmesi KOCAELİ - Dünyanın sayılı asma köprüleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü, ihtişamıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Dilovası ile Hersek Burnu arasında inşa edilen ve İzmit Körfezi'nin iki yakasını bağlayan 2 bin 682 metre uzunluğundaki köprü,

252 metre kule yüksekliğine, 35,93 metre tabliye genişliğine sahip.

Osmangazi Köprüsü, 1550 metre orta açıklığıyla dünyada işletmeye açık olan en büyük orta açıklıklı asma köprüler sıralamasında 7'nci sırada yer alıyor.

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Kaynak: AA

Osmangazi Köprüsü, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Köprüsü ihtişamıyla hayran bırakıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmangazi Köprüsü ihtişamıyla hayran bırakıyor - Son Dakika
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