Dilovası ile Hersek Burnu arasında inşa edilen ve İzmit Körfezi'nin iki yakasını bağlayan 2 bin 682 metre uzunluğundaki köprü,

Kaynak: AA

Osmangazi Köprüsü, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmangazi Köprüsü ihtişamıyla hayran bırakıyor - Son Dakika

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