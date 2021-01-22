Osmangazi Köprüsü gişelerinde durdurulan minibüste uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Yalova'da Osmangazi Köprüsü gişelerinde durdurulan minibüste 14 kilo 146 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli ve dağıtımını gerçekleştirenlerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.???????

Ekipler, Osmangazi Köprüsü gişelerinde F.S. idaresindeki minibüsü durdurdu. Araçtaki aramada, yolcu koltuğu arasındaki çuval içerisinde özel olarak hazırlanmış 27 pakette 14 kilo 146 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

İl genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesi, tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam edecek.