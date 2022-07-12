Osmangazi Köprüsü'nde bayramın son gününde dönüş hareketliliği - Son Dakika
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Osmangazi Köprüsü'nde bayramın son gününde dönüş hareketliliği

12.07.2022 20:21

Kurban Bayramı öncesinde tatile çıkanların yoğun olarak kullandığı İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde dönüş hareketliliği başladı.

Kurban Bayramı öncesinde tatile çıkanların yoğun olarak kullandığı İstanbul- İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde dönüş hareketliliği başladı.

Arife günü 80 bin 624 araç geçişi ile rekor kırılan Osmangazi Köprüsü, İstanbul ve çevre illere dönüşlerde de tercih ediliyor.

Köprünün Yalova kesiminde yer alan Altınova Hersek gişelerinde akışkan bir araç trafiği gözlendi.

Sürücülerden Bekir Yılmaz, gazetecilere, Ege'de akraba ziyaretleriyle bayram tatilini geçirdiğini ve yarın başlayacak mesaisi için yola çıkarak dönüşte de köprüyü tercih ettiğini söyledi.

Osmangazi Köprüsü'nün ciddi anlamda avantaj sağladığını belirten Yılmaz, "Herkes bir şeyler söylüyor ama köprü her zaman avantajlı. Herkese de öneririm. Feribot sırası beklemektense 5 dakikada karşı taraftayım." dedi.

Bayramı Balıkesir'de anne ve babasının yanında geçirdiğini aktaran motosiklet sürücüsü Ahmet Yıldız ise tatil dönüşünde köprüyü tercih ettiğini dile getirdi.

Tatilini ailesiyle İzmir ve Manisa'da geçirdiğini, İstanbul'a dönüşe geçtiğini anlatan Adem Kara da köprü sayesinde İzmit Körfezi'ni dolaşmadan karşıya ulaştıklarını ifade etti.

Kara, "Tatilimiz iyi geçti. Şimdi İstanbul'a geçiyoruz. Allah bu köprüyü yapandan, yaptırandan herkesten razı olsun. Özellikle de Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Kısa sürede geçiyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Köprüsü'nde bayramın son gününde dönüş hareketliliği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Osmangazi Köprüsü'nde bayramın son gününde dönüş hareketliliği - Son Dakika
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