Bayram öncesi 8 Temmuz'da yoğun araç geçişi olan köprü, tatilden dönüşlerde de tercih ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor - Son Dakika

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