Osmangazi Köprüsü'nde 10 otomobilin lastiği aynı anda nasıl patladı! İlginç olayın sırrı çözüldü - Son Dakika

Osmangazi Köprüsü'nde 10 otomobilin lastiği aynı anda nasıl patladı! İlginç olayın sırrı çözüldü

Son Güncelleme: 16.09.2023 18:16

Osmangazi Köprüsü'nde 10 otomobilin lastiğinin aynı anda patlamasının sebebi belli oldu. Bir tırdan düşen demir parçası nedeniyle otomobillerin lastiğinin patladığı ortaya çıktı.

Osmangazi Köprüsü'nde 10 otomobilin lastiğinin aynı anda patlamasının nedeninin bir tırdan düşen demir parçaları olduğu öğrenildi.

Osmangazi Köprüsü'nde 10 otomobilin lastiği aynı anda nasıl patladı? İşin gizemi çözüldü

OTOMOBİLLERİN LASTİĞİ TEK TEK PATLADI

Osmangazi Köprüsü'nde görevli polis ekipleri, kameralardan 14 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinde geçiş yapan bazı araçların lastiklerinin patlayarak yol kenarında peş peşe durduklarını tespit etti. Bölgeye giderek sürücülerin lastik değiştirme işlemi sırasında yol güvenliği alan ekipler, isteyenler için tutanak tanzim edilmesine yardımcı oldu.

Osmangazi Köprüsü'nde 10 otomobilin lastiği aynı anda nasıl patladı? İşin gizemi çözüldü

TIRDAN DÜŞEN DEMİR OTOMOBİL LASTİKLERİNİ PATLATMIŞ

Geriye dönük köprü kamera görüntülerini inceleyen polis lastiklerin patlamasına, bir tırın düşürdüğü demir parçasının neden olduğunu belirledi. Tırın plakası tespit edilerek sürücüsüne "trafiği tehlikeye düşürmekten ve uygunsuz yük taşımadan" ceza uygulandı.

Osmangazi Köprüsü'nde 10 otomobilin lastiği aynı anda nasıl patladı? İşin gizemi çözüldü

KAMERALARA YANSIDI

Araçların köprü üzerinde peş peşe beklemesi vatandaş kamerasına da yansıdı. Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'den yapılan açıklamada da perşembe günü Osmangazi Köprüsü'nden geçen bir tırdan parça düşmesi sonucu araçların lastiklerinin patladığı belirtilerek olayda yaralanan olmadığı, trafik akışının kontrollü sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam Osmangazi Köprüsü'nde 10 otomobilin lastiği aynı anda nasıl patladı! İlginç olayın sırrı çözüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmangazi Köprüsü'nde 10 otomobilin lastiği aynı anda nasıl patladı! İlginç olayın sırrı çözüldü - Son Dakika
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