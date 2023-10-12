Osmangazi Köprüsü'nde trafik kazası: 9 kişi yaralandı

Osmangazi Köprüsü'nde meydana gelen ve 4 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara anbean yansıdı.
Gebze istikametinden Yalova istikametinde ilerleyen D.Ö. idaresindeki kamyonet, Y.K. yönetimindeki panelvana arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar 2 otomobile peş peşe çarptı.
Feci kazada yaralanan 9 kişi, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Kocaeli'deki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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