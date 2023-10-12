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Osmangazi Köprüsü'nde trafik kazası: 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Osmangazi Köprüsü'nde trafik kazası: 9 kişi yaralandı

Son Güncelleme: 12.10.2023 10:48

Osmangazi Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı ve 9 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Osmangazi Köprüsü'nde meydana gelen ve 4 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara anbean yansıdı.

ART ARDA ÇARPTILAR

Gebze istikametinden Yalova istikametinde ilerleyen D.Ö. idaresindeki kamyonet, Y.K. yönetimindeki panelvana arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar 2 otomobile peş peşe çarptı.

Osmangazi Köprüsü'nde trafik kazası: 9 kişi yaralandı

9 KİŞİ YARALANDI

Feci kazada yaralanan 9 kişi, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Kocaeli'deki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Osmangazi Köprüsü'nde trafik kazası: 9 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Osmangazi Köprüsü, Yalova, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Osmangazi Köprüsü'nde trafik kazası: 9 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmangazi Köprüsü'nde trafik kazası: 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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