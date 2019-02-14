Son Dakika Haberleri: Osmangazi Köprüsü'nde Uyuşturucu Şüphelileri ile Film Gibi Kovalamaca (2)

Osmangazi Köprüsü'nde Uyuşturucu Şüphelileri ile Film Gibi Kovalamaca (2)

48 dakika önce

1 KİŞİ TUTUKLANDIOsmangazi Köprüsü'nde, uyuşturucu sevkiyatı yapılan otomobilde kovalamacayla yakalanan 3 şüpheliden adliyeye sevk edilen R.Ş. ve N.C., savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı.

Osmangazi Köprüsü'nde Uyuşturucu Şüphelileri ile Film Gibi Kovalamaca (2), System.String[]
1 KİŞİ TUTUKLANDI

Osmangazi Köprüsü'nde, uyuşturucu sevkiyatı yapılan otomobilde kovalamacayla yakalanan 3 şüpheliden adliyeye sevk edilen R.Ş. ve N.C., savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden R.Ş. tutuklanırken, N.C. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Köprüden atlayarak yaralanan E.D.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:11 Kaynak: DHA

Osmangazi Köprüsü, Güncel
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