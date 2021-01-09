Osmangazi Köprüsü'nde uyuşturucu yüklü cipe operasyon: 1 gözaltı - Son Dakika

Osmangazi Köprüsü'nde uyuşturucu yüklü cipe operasyon: 1 gözaltı
09.01.2021 11:01
Osmangazi Köprüsü'nde uyuşturucu yüklü cipe operasyon: 1 gözaltı Cipin bagajında 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi Kocaeli'de Osman Gazi Köprüsü girişinde Narkotik ekiplerince durdurulan bir cipte 8 kilo 900 gram esrar, 113 gram kokain ile yakalan şahıs gözaltına alındı.
Osmangazi Köprüsü'nde uyuşturucu yüklü cipe operasyon: 1 gözaltı
Cipin bagajında 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi
KOCAELİ - Kocaeli'de Osman Gazi Köprüsü girişinde Narkotik ekiplerince durdurulan bir cipte 8 kilo 900 gram esrar, 113 gram kokain ile yakalan şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan polis ekipleri, şüpheli bir cipi takibe aldı. Osmangazi Köprüsü girişinde durduran 34 SZ 6001 plakalı Renault marka cipte Narkotik ekipleri, narkotik köpeği Alfa ile arama yaptı. Aramalarda aracın bagaj kısmında valiz içerisinde 12 paket halinde 8 kilo 900 gram esrar (skunk), 113 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayda araç sürücü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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