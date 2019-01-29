Osmangazi Köprüsü'nün Satılacağı İddialarına İlişkin Açıklama

Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ CEO'su Yavuz Batum, Osmangazi Köprüsü'nün satılacağı iddialarına ilişkin olarak ortakların uygun bulduğu takdirde bir miktar hisse satışı hedefleyebileceğini belirtti.

Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ CEO'su Yavuz Batum, Osmangazi Köprüsü'nün satılacağı iddialarına ilişkin olarak ortakların uygun bulduğu takdirde bir miktar hisse satışı hedefleyebileceğini belirtti.



Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ CEO'su Yavuz Batum, Osmangazi Köprüsü'nün satılacağı yönünde medyada yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Batum, ortakların, uygun bulduğu takdirde bir miktar hisse satışı hedefleyebileceğini belirterek, "Bu amaçla, görevli şirketimiz, şirketimize danışmanlık yapacak deneyimli uluslararası banka/finans kuruluşu seçimi için girişimlere başlamıştır" dedi.



Gebze-Orhangazi-İzmir Projesi'nin yapımının 2019 yılı içinde tamamlanacağını bildiren Batum, şu ifadeleri kullandı: "Yap-işlet-devret projelerinde, görevli şirketlerin, projelerin yapımı tamamlanıp tümüyle işletmeye açılmasından sonra hisselerinin belli bir bölümünü yatırımcı kuruluşlara satarak ortaklık yapısını güçlendirmeleri çok uygulanan bir sistemdir.



Bu büyüklükteki bir projede hisse satışı uzun zaman gerektiren bir süreçtir. İlk aşama, projemizin uluslararası finans piyasalarında değerini tespit etmek ve potansiyel alıcıları belirlemektir. Bunun akabinde, ortaklarımız uygun bulduğu takdirde bir miktar hisse satışı hedefleyebileceklerdir. Bu amaçla, görevli şirketimiz, şirketimize danışmanlık yapacak deneyimli uluslararası banka/finans kuruluşu seçimi için girişimlere başlamıştır." - İSTANBUL

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı Harekete Geçti! Sürücü Kurslarına Sınırlama Geliyor

Kendini Mehdi İlan Eden Sahte Peygamber İskender Evrenesoğlu'nun 5 Sitesine Erişim Engeli

Ebru Destan Kendisinden Cep Telefonu İsteyen Takipçisini İfşa Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinema Sektörü Temsilcilerini Kabul Etti