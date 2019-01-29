Son Dakika Haberleri: Osmangazi Köprüsü'nün Satılacağı İddialarına İlişkin Açıklama

Osmangazi Köprüsü'nün Satılacağı İddialarına İlişkin Açıklama

1 saat önce

Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ CEO'su Yavuz Batum, Osmangazi Köprüsü'nün satılacağı iddialarına ilişkin olarak ortakların uygun bulduğu takdirde bir miktar hisse satışı hedefleyebileceğini belirtti.

Osmangazi Köprüsü'nün Satılacağı İddialarına İlişkin Açıklama, System.String[]
Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ CEO'su Yavuz Batum, Osmangazi Köprüsü'nün satılacağı iddialarına ilişkin olarak ortakların uygun bulduğu takdirde bir miktar hisse satışı hedefleyebileceğini belirtti.

Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ CEO'su Yavuz Batum, Osmangazi Köprüsü'nün satılacağı yönünde medyada yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Batum, ortakların, uygun bulduğu takdirde bir miktar hisse satışı hedefleyebileceğini belirterek, "Bu amaçla, görevli şirketimiz, şirketimize danışmanlık yapacak deneyimli uluslararası banka/finans kuruluşu seçimi için girişimlere başlamıştır" dedi.

Gebze-Orhangazi-İzmir Projesi'nin yapımının 2019 yılı içinde tamamlanacağını bildiren Batum, şu ifadeleri kullandı: "Yap-işlet-devret projelerinde, görevli şirketlerin, projelerin yapımı tamamlanıp tümüyle işletmeye açılmasından sonra hisselerinin belli bir bölümünü yatırımcı kuruluşlara satarak ortaklık yapısını güçlendirmeleri çok uygulanan bir sistemdir.

Bu büyüklükteki bir projede hisse satışı uzun zaman gerektiren bir süreçtir. İlk aşama, projemizin uluslararası finans piyasalarında değerini tespit etmek ve potansiyel alıcıları belirlemektir. Bunun akabinde, ortaklarımız uygun bulduğu takdirde bir miktar hisse satışı hedefleyebileceklerdir. Bu amaçla, görevli şirketimiz, şirketimize danışmanlık yapacak deneyimli uluslararası banka/finans kuruluşu seçimi için girişimlere başlamıştır." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:27 Kaynak: İHA

Batum, Osmangazi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Eğitim Bakanlığı Harekete Geçti! Sürücü Kurslarına Sınırlama Geliyor Kendini Mehdi İlan Eden Sahte Peygamber İskender Evrenesoğlu'nun 5 Sitesine Erişim Engeli

Ebru Destan Kendisinden Cep Telefonu İsteyen Takipçisini İfşa Etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinema Sektörü Temsilcilerini Kabul Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 16:59:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmangazi Köprüsü'nün Satılacağı İddialarına İlişkin Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]