Osmangazi Köprüsü satılıyor
1 saat önce
İtalyan ortağın nakit sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle Osmangazi Köprüsü'nün tamamen ya da kısman satışı için çalışmalara başlandı.
İtalyan ortağın nakit sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle Osmangazi
Köprüsü'nün tamamen ya da kısman satışı için çalışmalara başlandı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:50
Havalimanlarında Bir İlk! Dedektör Köpekler Artık Parayı da Koklayacak
Fenerbahçe, Swansea City Forması Giyen Leroy Fer'i İstiyor
Juventus'un Faslı Oyuncusu Benatia, Katar Ligine Gitti
Osman Gazi Köprüsü, İtalyan Ortak Astaldi Şirketinin Yaşadığı Maddi Sıkıntı Nedeniyle Satışa Çıkarılıyor