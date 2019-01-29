Son Dakika Haberleri: Osmangazi Köprüsü satılıyor

Osmangazi Köprüsü satılıyor

1 saat önce

İtalyan ortağın nakit sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle Osmangazi Köprüsü'nün tamamen ya da kısman satışı için çalışmalara başlandı.

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İtalyan ortağın nakit sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle Osmangazi Köprüsü'nün tamamen ya da kısman satışı için çalışmalara başlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:50 

Osmangazi, Ekonomi
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