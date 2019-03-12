Son Dakika Haberleri: Osmangazi Metruk Binalardan Temizleniyor

Osmangazi Metruk Binalardan Temizleniyor

19 dakika önce

Osmangazi Belediyesi, Maksem Mahallesi'nde güvenlik açısından tehlike arz eden ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binayı yıktı.

Osmangazi Metruk Binalardan Temizleniyor, System.String[]
Osmangazi Belediyesi, Maksem Mahallesi'nde güvenlik açısından tehlike arz eden ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan, emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımını gerçekleştirmeye devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden ve madde bağımlılarının mekanına dönüşen Maksem Mahallesi'nde metruk bir binayı yıktı. Madde bağımlılarının mesken olarak tuttuğu metruk binanın yıkılması, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Rahat bir nefes aldıklarını ifade eden mahalle sakinleri, Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Belediye olarak şehir merkezini oluşturan ilçemiz genelinde halkın can ve mal güvenliği açısından metruk binaların sebep olduğu tehlikelerden kaynaklı şikayetler alıyoruz. Bu meselenin çözümü için muhtarlarımız ve mahalle sakinlerinden gelen yıkım taleplerini değerlendirerek yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkımlarını gerçekleştiriyoruz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:56 Kaynak: İHA

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