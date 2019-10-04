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Osmangazi metrûk binalardan temizleniyor

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi, Tuna Mahallesi'nde madde bağımlılarının mesken tuttuğu metrük binayı yıktı.

Osmangazi metrûk binalardan temizleniyor, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, Tuna Mahallesi'nde madde bağımlılarının mesken tuttuğu metrük binayı yıktı.


Osmangazi Belediyesi, insanların can güvenliğini tehdit eden ve kent estetiğini bozan metrük binaları yıkıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri değerlendirmeye alan Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Tuna Mahallesi Er Bilge Serbest Sokak'ta bulunan, 2 katlı metrük binayı yıkmak için harekete geçti. Uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edindikleri ve can güvenliği adına tehlike arz eden bina iş makinesi ile yıkıldı.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metrük binaların kötü amaçlarla kullanılmasından ötürü muhtarlar ve vatandaşlardan çok yoğun şikayetler aldıklarını belirterek, "Bilhassa uyuşturucu madde bağımlıları tarafından kullanıma açık olan binaları tespit ederek yıkımını gerçekleştiriyoruz. İlçemiz metrük yapılardan arındıkça hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metrük binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:38 Kaynak: İHA
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