Osmangazi Meydanı Kırcaali'ye ilham oldu - Son Dakika

Osmangazi Meydanı Kırcaali'ye ilham oldu

26.02.2021 13:30
Osmangazi Meydanı Kırcaali'ye ilham oldu, System.String[]

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kırcaali Belediye Başkanı ve Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Azis ile HÖH Kırcaali İl Başkanı Resmi Murat'ı ağırladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kırcaali Belediye Başkanı ve Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Azis ile HÖH Kırcaali İl Başkanı Resmi Murat'ı ağırladı.

Birtakım yeni projeleri hayata geçirmeyi planlayan Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret ederek yapmayı planladıkları projeler konusunda istişarede bulundu. Aynı zamanda Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkan Yardımcısı olan Hasan Asiz ile birlikte gelen HÖH Kırcaali İl Başkanı Resmi Murat ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Başkan Dündar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Samimi bir ortamda geçen ziyarette; önümüzdeki günlerde Bulgaristan'da yapılacak seçimler ile Bulgaristan Türkleri'nin yaşadığı sorunlar ve yapılması planlanan yatırımlar konusundaki karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kırcaali'de bir meydan yapmayı planladıklarını ifade eden Hasan Asiz, inşaat çalışmaları devam eden Osmangazi Meydanı'nın kendileri için ilham kaynağı olduğunu söyledi. Osmangazi Meydanı'nın çok büyük ve hayata geçirilmesi cesaret isteyen bir proje olduğuna dikkat çeken Asiz, dev proje teknik özellikleri konusunda Başkan Dündar'dan bilgiler aldı. Projenin maketi üzerinde şuana kadar gelinen çalışmaları anlatan Başkan Dündar, Osmangazi Meydanı'nın Osmangazi Meydanı'nın tamamlandığında 24 saat yaşayan şehrin en büyük meydanı olacağını söyledi.

"Soydaşlarımız için inşallah iyi sonuç çıkar"

Samimi bir ortamda geçen ziyarette Bulgaristan'da yapılacak olan seçimlerin bölgede yaşayan soydaşlar açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Dündar, "Yapılacak olan seçim sonucunda ortaya çıkacak olan temsil oranı, geleceğe şekil verecek. Sizlerin oradaki çalışmaları, bölge siyasetine bölge ekonomisine katkı sağlamış olacak. Seçime katılım oranını arttırma büyük önem taşıyor. Ne kadar çok katılım olursa seçimin ciddiyeti ve sonuçları daha güçlü olur. Katılım çok oldukça vekil sayısı da artmış olacak. Sizlerin ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden soydaşlarımızın gayreti ile inşallah iyi sonuçlar çıkar" dedi.

Bulgaristan'daki mahali seçimleri geride bıraktıklarını ve yeni bir döneme başladıklarını ifade eden Hasan Asiz, "Bu yeni dönemde yeni sayfalar açmak istiyoruz. Yeni projelere adım atıp, çalışmalar başlatmak istiyoruz. Bulgaristan'daki Türk belediye başkanları olarak Türkiye'deki kardeş belediyelerimizi ziyaret ediyoruz. Birlikte ne gibi çalışmalara imza atabiliriz konusunda istişarede bulunuyoruz. Türkiye ve Bulgaristan arasında hem devletler düzeyinde hem de yerel yönetimler bazında kurulan ilişkiler halkımızı daha güçlü ve güvende hissettiriyor. Birlikte hareket ettiğimiz mesajını vermek istiyoruz. Biz Osmangazi Belediyesi ile kardeş belediyeyiz. Bu zamana kadar birlikte birçok faaliyette yer aldık. Kırcaali'de iki kardeş belediye olarak başlattığımız iftar ve aşure programlarını halkımız önemsiyor Sizlere desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Halkımız sürekli bana Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ne zaman gelecek diye bize soruyor. Kırcaali için Bursa ve Osmangazi çok önemli bir yere sahip" diye konuştu.

Bulgaristan'da önümüzdeki günlerde yapılacak olan seçimler hakkında da konuşan Hasan Azis, amaçlarının en az 4 milletvekilini parlamentoya sokmak olduğunu ifade ederek, Bulgaristan genelinde kilit parti olmak istediklerini dile getirdi. - BURSA

Osmangazi Meydanı Kırcaali'ye ilham oldu
Osmangazi Meydanı Kırcaali'ye ilham oldu
Osmangazi Meydanı Kırcaali'ye ilham oldu

Mustafa Dündar, Bulgaristan, Osmangazi, Kırcaali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmangazi Meydanı Kırcaali'ye ilham oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sessizliğe bürünen Arınç sahalara geri dönüyor! Katıldığı programda yeni projesini duyurdu Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nde 7 gol atarak hem turnuva hem de Lille tarihine geçti Siyasi kutuplaşmanın sokağa yansıması! Röportaj esnasında tekmeler yumruklar havada uçuştu Nijerya'da silahlı kişilerin okula düzenlediği saldırıda yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı Ekmekler eksilince kamera kayıtlarını izledi, gerçek ortaya çıktı "Tombişlikten saramamış" diyen takipçisine Bakan Varank'tan esprili yanıt: Kilodan değil, ceketten Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Uyuduğu sırada cep telefonu patlayan genç, kolundan yaralandı
"Bugün cemre suya düştü" diyen Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışı uyarısı: Önümüzdeki salı gününe dikkat         
13:00
Dolar fırlayınca Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Merkez Bankası Başkanı'na yüklendi: Umarım anlamıştır Dolar fırlayınca Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Merkez Bankası Başkanı'na yüklendi: Umarım anlamıştır         
12:28
Çağla Altunkaya, kendisinden 30 yaş büyük sevgilisi Acun Ilıcalı ile yeni pozunu paylaştı Çağla Altunkaya, kendisinden 30 yaş büyük sevgilisi Acun Ilıcalı ile yeni pozunu paylaştı         
11:53
Husumetlisini kilometrelerce uzaktan gelip sokak ortasında öldürdü Husumetlisini kilometrelerce uzaktan gelip sokak ortasında öldürdü         
11:36
Su saati ihbarı İETT otobüsünü karıştırdı! Çantası didik didik aranan genç gözaltında Su saati ihbarı İETT otobüsünü karıştırdı! Çantası didik didik aranan genç gözaltında         
11:32
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı         
11:01
Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor         
10:34
Korona vakalarının arttığı illerde kararlar peş peşe geldi! İşte il il yapılan kısıtlamalar Korona vakalarının arttığı illerde kararlar peş peşe geldi! İşte il il yapılan kısıtlamalar         
10:09
Maltepe'de sokaklar çöp yığınına dönmüşken Beşiktaş Belediyesi de grev kararı aldı Maltepe'de sokaklar çöp yığınına dönmüşken Beşiktaş Belediyesi de grev kararı aldı         
09:22
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Yüksek kaza oranı nedeniyle Yüksek kaza oranı nedeniyle "Uçan tabut" olarak bilinen savaş uçağı, kuşlara ev oldu         
08:43
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı         
08:37
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu         
08:28
Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı         
08:26
Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı         
20:37
Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 13:40:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmangazi Meydanı Kırcaali'ye ilham oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei