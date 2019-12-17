Osmangazi Meydanı'na ilk harç döküldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmangazi Meydanı'na ilk harç döküldü - Son Dakika

Osmangazi Meydanı'na ilk harç döküldü

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi, Bursa'ya değer katacak ve şehrin yeni buluşma noktası olacak Osmangazi Meydanı için hafriyat çalışmalarını sürdürüyor.

Osmangazi Meydanı'na ilk harç döküldü, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, Bursa'ya değer katacak ve şehrin yeni buluşma noktası olacak Osmangazi Meydanı için hafriyat çalışmalarını sürdürüyor. Meydanın temel kazı çalışmalarında fore kazık için ilk beton döküldü.


Şehrin merkezinde 150 milyon lira bedel ödenerek kamulaştırılan ve yüzden fazla binanın yıkılmasıyla elde edilen arazi üzerinde hayata geçirilen Osmangazi Meydanı projesi için hafriyat ve temel kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Santral Garaj bölgesinde 40 dönüm alan üzerinde yapımına başlanan meydan inşaatının şantiyesinde incelemelerde bulundu. Osmangazi Meydanı'nın sosyal ve kültürel tesisleri, millet kıraathanesi, faaliyet alanları ile Bursa'nın yeni marka değeri olacağını vurgulayan Başkan Dündar, "Projemiz ile sosyal donatı alanlarını kente kazandıracağız. Bunun yanı sıra trafiğin yoğun olduğu bölgedeki otopark sıkıntısını da çözmüş olacağız. Böylece Bursa ciddi anlamda nefes alacak" dedi.


Çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, "Yaklaşık iki ay önce başlamış olduğumuz kazı çalışmalarımızda 12 metre yer altına indik. Bugün itibariyle de ilk betonu dökerek fore kazık çalışmalarına başladık. Çalışmalar bittiğinde 600 kazık meydanı çevrelemiş olacak. Fore kazıklar 30 metre derinliğe inecek. İkinci aşamada ise meydanın altına inşa edeceğimiz 2000 araçlık 4 katlı otopark için 24 metre derinliğe kadar temel kazacağız. Yaptığımız çalışmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah Osmangazi ve Bursa'mız güzel bir esere kavuşacak" diye konuştu. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:45 Kaynak: İHA
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