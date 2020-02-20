Osmangazi Meydanı'na 'Yıldırım' ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmangazi Meydanı'na 'Yıldırım' ziyaret - Son Dakika

Osmangazi Meydanı'na 'Yıldırım' ziyaret

7 saat önce

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a inşaat çalışmalarının devam ettiği Osmangazi Meydanı'nın şantiye alanını gezdirdi.

Osmangazi Meydanı'na 'Yıldırım' ziyaret, System.String[]

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a inşaat çalışmalarının devam ettiği Osmangazi Meydanı'nın şantiye alanını gezdirdi. Yılmaz, şehrin çehresini değiştirecek meydanın Bursa'ya çok yakışacağını belirtti.


Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve belediye başkan yardımcıları,Osmangazi Meydanı şantiyesini yerinde inceleyerek Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü meydanda fore kazık çalışmalarının devam ettiğini belirten Dündar, Osmangazi Meydanı'nın tamamlandığında binlerce araçlık otoparkı, sosyal etkinlik alanları ve mimarisiyle tam anlamıyla gerçek bir meydan olacağına dikkat çekti.


Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da AK Parti iktidarı döneminde şehrin çehresinin değişmeye devam ettiğini belirterek, "Bursa'mızın hem tarihi kimliğinin ortaya çıkarılması noktasında hem de şehir kimliğinin ortaya çıkarılması noktasında güzel çalışmalara şahitlik ediyoruz. Osmangazi Belediyemiz de bu çalışmaları bütünleyen önemli bir projeye imza atıyor. Projenin ilk etap çalışmalarını yerinde inceledik. Merinos Parkı, Kültürpark ve tarihi çarşıya bağlantısıyla Bursa'nın merkezine yakışacak bir meydan olacak. Böyle bir meydanı şehrimize kazandırdıkları için Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Mehmet Melih Oktay, Mustafa Dündar, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:16 Kaynak: İHA
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