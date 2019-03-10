Son Dakika Haberleri: Osmangazi Meydanı Projesi Bursa kamuoyuna tanıtıldı

Osmangazi Meydanı Projesi Bursa kamuoyuna tanıtıldı

1 saat önce

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın yıllardır ihtiyaç duyduğu ve merakla beklediği Osmangazi Meydanı projesini kamuoyuna tanıttı.

Osmangazi Meydanı Projesi Bursa kamuoyuna tanıtıldı, System.String[]
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın yıllardır ihtiyaç duyduğu ve merakla beklediği Osmangazi Meydanı projesini kamuoyuna tanıttı. 37 dönüm alanda yer alacak meydan için 2011 yılından bu yana 143.2 milyon lira kamulaştırma yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:15 

Mustafa Dündar, Bursa, Osmangazi, Ekonomi
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