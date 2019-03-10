Osmangazi Meydanı Projesi Bursa kamuoyuna tanıtıldı
1 saat önce
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın yıllardır ihtiyaç duyduğu ve merakla beklediği Osmangazi Meydanı projesini kamuoyuna tanıttı.
Osmangazi
Belediye Başkanı Mustafa Dündar
, Bursa
'nın yıllardır ihtiyaç duyduğu ve merakla beklediği Osmangazi Meydanı projesini kamuoyuna tanıttı. 37 dönüm alanda yer alacak meydan için 2011 yılından bu yana 143.2 milyon lira kamulaştırma yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:15
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