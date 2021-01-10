Osmangazi Meydanı yol seviyesine çıktı - Son Dakika

Osmangazi Meydanı yol seviyesine çıktı

10.01.2021 14:45

Osmangazi Meydanı yol seviyesine çıktı Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden olan Osmangazi Meydanı, tüm hızıyla yükselmeye devam ediyor.

Osmangazi Meydanı yol seviyesine çıktı

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden olan Osmangazi Meydanı, tüm hızıyla yükselmeye devam ediyor. Kazı çalışmalarının ardından beton dökme işlemine geçilmesiyle birlikte dev projenin inşaat çalışmalarında yol seviyesine çıkıldı.

Şehrin merkezinde 155 milyon lira bedel ödenerek kamulaştırılan ve 100'den fazla binanın yıkılmasıyla elde edilen 40 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen Osmangazi Meydanı'nda pandemi sürecine rağmen büyük mesafe kat edildi. Meydanın altına inşa edilecek 2000 araçlık 4 katlı otopark için 24 metre derinliğe kadar temel kazılmış ve meydanın etrafına 632 fore kazık dikilmişti. Yaklaşık 1 yıl süren hafriyat çalışmalarının ardından beton dökme çalışmaları devam eden meydan inşaatında Ankara Caddesi Ulubatlı Hasan Bulvarı ile aynı seviyeye gelindi.

Vekilleri gururlandıran proje

Eski Santral Garaj bölgesini çöküntü alandan kurtarıp Bursa'nın yeni vitrini olacak projeyi, AK Parti Bursa Milletvekilleri Muhammet Müfit Aydın ve Emine Yavuz Gözgeç ile AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez yerinde inceledi. Osmangazi Meydanı'ndaki çalışmalar hakkında milletvekillerine bilgiler veren Başkan Dündar, yerin altına inşa edilecek 2000 araçlık otoparkın şehir içi trafik sıkıntısını büyük ölçüde çözeceğini söyledi.

Pandemi dönemine rağmen çalışmalara hiç ara vermediklerini belirten Başkan Dündar, "Osmangazi Meydanı'nda ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Burada, kazı ve betonarme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mega projemiz çok şükür yol seviyesine çıktı. Ulubatlı Hasan Bulvarı'na baktığımızda zemin kotuna çıktığımızı görüyoruz. Tabliye çalışmaları ile yer altındaki beton dökme işlemlerini en yakın zamanda tamamlayacağız. İnşallah, ön gördüğümüz süre öncesinde Bursalıların hizmetine sunacağız" dedi.

"Bursa'nın geleceğine yatırım yapılıyor"

Osmangazi Meydanı'nın çok ciddi bir proje olduğunu vurgulayan AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın da, "Meydan, şehrimize gerçekten katkı sağlayacak. Geleceğimiz ipotek altına alınmayacak. Burada gerçekten çok ciddi bir çalışma var. Bursalıların hak ettiği projeyi hayata geçirdiği için Başkan Mustafa Dündar'ı kutluyorum. Allah yardımcıları olsun" diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise projenin bölgeyi rahatlatacağının altını çizerek, "Bölgenin eski halini bildiğimiz için, gördüğümüz manzara karşısında gerçekten büyüleniyoruz. Proje, şehrimize büyük değer katacak. Osmangazi ilçemiz Bursa'nın adeta kalbi. Emeklerinden dolayı Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Osmangazi Meydanı yol seviyesine çıktı
Osmangazi Meydanı yol seviyesine çıktı
Osmangazi Meydanı yol seviyesine çıktı
Osmangazi Meydanı yol seviyesine çıktı

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, AK Parti, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmangazi Meydanı yol seviyesine çıktı - Son Dakika


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