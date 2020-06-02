Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu - Son Dakika

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Türkiye'de koronavirüs salgınının görüldüğü Mart ayından itibaren tüm imkanlarını seferber eden Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı sosyal yardım, dezenfeksiyon, iş yeri denetimi ve sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarla örnek oldu.

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Türkiye'de koronavirüs salgınının görüldüğü Mart ayından itibaren tüm imkanlarını seferber eden Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı sosyal yardım, dezenfeksiyon, iş yeri denetimi ve sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarla örnek oldu.


Koronavirüs (Covid-19) vakasının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren çalışmalarını olağanüstü bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi, aldığı tedbirler ve yaptığı çalışmalarla salgının olumsuz etkilerini en aza indirmede önemli rol üstlendi. 1 milyona ulaşan nüfusu ile Türkiye'nin en büyük ilçelerinden olan Osmangazi'de virüsün Türkiye'de ilk görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren tam anlamıyla seferberlik ilan edildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın talimatıyla 13 Mart tarihinden itibaren 24 saat mesai uygulamasına geçen belediye ekipleri, bir yandan düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmasını yaparken, diğer yandan ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına yetişti.


"362 Bin 657 gıda yardımı"


Osmangazi Belediyesi "Vefa Sosyal Destek" ekipleri koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında gelen talepler doğrultusunda vatandaşlara sosyal yardım, erzak, çorba, ekmek dağıtımı ile evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara erzak dağıtımı ve alışveriş yardımında bulundu. Kimseyi mağdur etmemeye özen gösteren ekipler, bugüne kadar 80 bin 763 talep sonucu 362 bin 647 haneye gıda yardımı yaptı. Pandemi sürecinde işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnaf ve günlük ücretle geçimini sağlayan vatandaşlara destek veren Osmangazi Belediyesi, BESOB tarafından belirlenen esnafa bin 200 adet erzak yardımında bulundu.


Salgın sürecinde vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Somuncu Baba Gönül Fırınımız, günlük ekmek üretimi ve dağıtımını 10 bine yükseltti. Ramazan Ayı'nın bereketini birlikte paylaşarak, gönül sofralarında buluştuk. Elmasbahçeler Otoparkı, Soğanlı Kültür Merkezi, Eskici Mehmet Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi ve Sakarya Kimsesizler Aşevi'nde günlük 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yaptık. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ise bin 200 vatandaşımızın evine sıcak yemek dağıtımını sürdürdük. 500 yetim çocuğumuza iftarlık ve giysi desteği verirken, 371 çocuğumuza da bayramlıklarını dağıttık. Salgınla Sosyal Mücadele başlığı altında, alanında uzman akademisyen ve hocalarımızla sosyal medya hesaplarımız üzerinden yayınlar yaptık. Bunun yanı sıra şehrimizin değerli imam hatip ve müezzinlerinin dualarını yayınladık" dedi.


"Her zaman tertemiz Osmangazi için çalıştık"


Koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarına da büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında meydan, konteyner, cadde ve sokak ilaçlaması yaptı. Başkan Dündar, "Her zaman tertemiz Osmangazi için çalıştık. Ancak virüs sürecinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları çok önemli olduğu için 24 saat mesai uygulamasına geçtik. 164 bin 526 konteyner, cadde ve sokak ile 4 bin 130 resmi kurum, iç mekan, ibadethaneyi dezenfekte ettik. Yine salgın nedeniyle uzun süre kapalı olan bin 400 berber ve kuaförümüzün işyerini dezenfekte ederek, maske ile önlük dağıttık. İlçemizde bulunan 663 park ve yeşil alan ile 369 çocuk oyun alanımızı da pandemi mücadelesi başladığı gibi kullanıma kapattık. Fakat bu süreçte 9 bin 386 yeşil alanı vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla kullanması için düzenli bir şekilde ilaçladık. Normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlarımızı güvenli ve yemyeşil parklarımıza bekliyoruz" diye konuştu.


"5 Bin 784 işyeri ve pazar denetimi"


Koronavirüs tedbirlerine yönelik başlattıkları çalışmalar kapsamında zabıta ekiplerinin denetimlerini sıklaştırdığını söyleyen Dündar, "Pandemi mücadelesi başladığı gibi Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen genelgeler ile Valilik ve Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan kurullar tarafından alınan kararları hassasiyetle uyguladık. Genelge ve kurallara aykırı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeye devam eden 5 bin 784 işyeri ve pazar alanında denetim yaptık. Toplam 295 işyerine yasal işlem uyguladık. Yoğun gıda talebi üzerine fiyatları sürekli arttırmaya çalışan bazı işletmeleri dikkatle takip ettik. Böylece 292 işletmede fahiş fiyat denetimi yaptık. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz konularından birisi de halk sağlığını ve bütçesini yakından ilgilendiren pazar yerleri denetimleri oldu. Ekiplerimiz öncelikle ilçedeki pazar yerlerinin girişlerine el dezenfektan aparatı koydu. Daha sonra düzenli olarak sosyal mesafe ve etiket kontrolü yaparak, esnaf ile vatandaşa maske dağıttı" dedi.


"Can Dostlar Osmangazi'ye emanet"


Salgın sebebiyle bazı işletmelerin kapanması ve sosyal hayattaki hareketliliğin azalmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına da Osmangazi Belediyesi sahip çıktı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin dört bir yanını dolaşarak sokak hayvanlarına yiyecek ve su bıraktığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Gönül belediyeciliği ile gönüllere dokunuyoruz. Herkesin yaşamaktan keyif alacağı, ayrıcalıklı hissedeceği bir Osmangazi için çalışıyoruz. Can dostlarımızı unutmuyoruz. Sokak hayvanlarına yönelik vatandaşlarımızdan gelen taleplerin tamamını en hızlı şekilde karşılıyoruz. 6 bin 737 canlımızın yaşamını sürdürebilmesi için belirli periyotlarda mama ve su takviyesi yaptık. Haşere mücadelesine aralıksız devam ettik. Can dostlar Osmangazi'ye emanet. Dün olduğu gibi pandemi sürecinde de hayvanlarımıza en iyi hizmeti veren belediye olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 11:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu - Son Dakika

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