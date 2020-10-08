Osmangazi'nin evi gün yüzüne çıkarılacak - Son Dakika

Osmangazi'nin evi gün yüzüne çıkarılacak

08.10.2020 12:20
Osmangazi'nin evi gün yüzüne çıkarılacak, System.String[]

Şeyh Edebali Türbesi Vadisinde bulunan ve Kurtuluş Savaşında Yunanlılar tarafından 3 defa yakıldığı için "Yanık şehir" diye de adlandırılan eski Bilecik yerleşim yerini gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar başladı.

Şeyh Edebali Türbesi Vadisinde bulunan ve Kurtuluş Savaşında Yunanlılar tarafından 3 defa yakıldığı için "Yanık şehir" diye de adlandırılan eski Bilecik yerleşim yerini gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar başladı. Ekiplerin ilk hedefi Osmangazi'nin evinin olduğu düşünülen bölge.

Şeyh Edebali Türbesi Vadisinde bulunan, tarihi ve arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen eski Bilecik yerleşim alanının (Yanık şehir) şehir turizmine kazandırılması amacıyla yüzeyde jeoradar çalışması başlatıldı. Bilecik Valiliğince hazırlanan proje ile uygulanacak projelere kaynak teşkil etmesi ve bölgede ileride yapılacak kazı çalışmaları esnasında yer altında bulunan yapılara zarar verilmemesi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Hazel Deniz Toktay tarafından jeoradar çalışması yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu nezaretinde Müze Müdürlüğü kontrolünde yürütülen jeoradar çalışmalarını inceleyen Vali Bilal Şentürk, öğretim üyesi Dr. Toktay'dan ve ilgililerden bilgi aldı. Vali Şentürk, Kurtuluş savaşında Yunanlılar tarafından yakılan Şeyh Edebali Yerleşkesindeki Osman Gazi camisinin 62 basamaklı minaresine çıkarak, 100 dönümlük alanı kapsayan alanı kuş bakışı izledi.

"Bugün bile o duman izlerini duvarlarda, kayalarda görebiliyoruz"

Vali Şentürk, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, Bilecik'in hem Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş yeri olarak hem de Türkiye Cumhuriyetinin öncesi kurtuluş savaşının verildiği kritik adımların atıldığı kent olduğunu anımsatarak, tarihi izlerin net bir şekilde görüldüğünü belirtti. Bilecik'in, Şeyh Edebali Türbesi ve bulunduğu vadinin Osmanlının geldiğini, kuruluş yeri ve ilk başkenti olarak kurduğu alan olduğunu vurgulayan Vali Şentürk, şunları kaydetti:

"Bilecik. Kurtuluş Savaşı döneminde, şehir Yunanlılar tarafından 3 defa yakılıyor. Bugün bile o duman izlerini duvarlarda, kayalarda görebiliyoruz. Vadi, özellikle kuruluştan kurtuluşa yanık şehir olarak bir açık hava müzesi olarak düzenlenebilir mi? diye arayışımız var. 1.800'lü yılların sonralarına ait, yakılmadan önceki haliyle fotoğraflarımız olmakla beraber İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü hocalarımız jeoradar çalışması yapıyor. Yakılan şehrin, yer altında kalan yapıların temellerini tespit edip bunun üzerine şehri belki fiziki olarak değil ama dijital olarak yeniden inşa edebilir miyiz? Bir müze formatında ve gelen ziyaretçilerimizi Osmanlının kuruluş şehri ilk başkenti Bilecik'i daha etkili bir şekilde aktarabilir miyiz?, arayışı içerisindeyiz. Burayı bir cazibe merkezi haline getirmek arzusundayız. Hem tarihimize sahip çıkmak, hem de tarihimizi korumak, gelecek kuşaklara taşıyabilmek adına çalışmaları yürütüyoruz. Akademik olarak bilim dünyasının böyle bir çalışmaya kavuşması, hem de bu çalışmadan elde edilecek sonuçlara uygun olarak da tarihe ve turizme dönük yeni projelerin; kapısının açılması ve altlığını oluşturacak çalışmaların ortaya konulmasını hedefliyoruz."

"Osmangazi'nin evinin olduğu düşünülen bölgede de çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Toktay ise, "Bilecik gibi tarihi bir bölgede jeofizik yöntemle arkeojeofizik uygulamalar olarak kullanmamız, tarihin geçmişten geleceğe köprü oluşturabilmesi için bir ışık kaynağı. Projede arkeojeofizik yöntemlerden biri olan radar yöntemimizi uyguluyoruz. Toplamda zaviye, ara yol ve otoparkta ölçüm aldık. Osmangazi'nin evinin olduğu düşünülen bölgede de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz bu yöntem ile yerin altındaki yapıların varlığını veya yokluğunu bir sonraki çalışmalara kazı ve daha sonrasındaki restorasyon çalışmalarına kaynak olması ışık tutması amacıyla yapıyoruz" dedi. - BİLECİK

Osmangazi'nin evi gün yüzüne çıkarılacak
Osmangazi'nin evi gün yüzüne çıkarılacak
Osmangazi'nin evi gün yüzüne çıkarılacak
Osmangazi'nin evi gün yüzüne çıkarılacak
Osmangazi'nin evi gün yüzüne çıkarılacak
Osmangazi'nin evi gün yüzüne çıkarılacak
Osmangazi'nin evi gün yüzüne çıkarılacak

Şeyh Edebali, Yunanlılar, Osmangazi, Bilecik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmangazi'nin evi gün yüzüne çıkarılacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım 3 kalecisi koronavirüse yakalanan Ukrayna, 45 yaşındaki yardımcı antrenör Shovkovskiy'yi kadroya çağırdı Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri bugün başlayacak G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Son dakika: Dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor Fiyatı düşürmek için et dönerde kanatlı hayvan ve loğusa şerbetli hile yapıyorlar 5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu
Son Dakika: KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı Son Dakika: KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı         
12:20
Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı         
12:06
Bisikletiyle köpeklerden kaçarken düşüp ölen adamın görüntüleri ortaya çıktı Bisikletiyle köpeklerden kaçarken düşüp ölen adamın görüntüleri ortaya çıktı         
11:20
Koronavirüs aşısı, Türkiye'de yılbaşından sonra kullanılabilir olacak Koronavirüs aşısı, Türkiye'de yılbaşından sonra kullanılabilir olacak         
11:07
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti         
10:45
İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı! İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı!         
10:32
Bursa'da üniversite öğrencilerine emlakçıdan 'Senet tuzağı' iddiası Bursa'da üniversite öğrencilerine emlakçıdan 'Senet tuzağı' iddiası         
10:24
Bir aile dramı! Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu Bir aile dramı! Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu         
10:14
Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu         
10:13
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü         
09:04
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 12:50:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmangazi'nin evi gün yüzüne çıkarılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei