Osmangazi'nin Millî Gururu
1 saat önce
Osmangazi Belediyespor Taekwondo Takımı'nın milli sporcusu Bayram Kayan, ikinci kez dünya şampiyonu olmak için tatamiye çıkacak.
Osmangazi
Belediyespor Taekwondo Takımı'nın milli sporcusu Bayram Kayan
, ikinci kez dünya şampiyonu olmak için tatamiye çıkacak.
2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na katılmak için önemli organizasyonlardan olan Dünya Para Taekwondo Şampiyonası, 5 Şubat'ta başlayacak. Antalya
'da iki gün sürecek şampiyona, 69 ülkeden toplam 654 sporcunun kıyasıya mücadelelerine sahne olacak. Ay yıldızlı formayı giyecek olan Osmangazi Belediyespor'un başarılı tekvandocusu Bayram Kayan, K44 kategorisi +75 kilogramda rakipleriyle karşılaşacak. Türkiye
, Avrupa
ve dünya şampiyonalarında başarılı dereceleri olan Kayan'a yürekten inandığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar
, "Tekvando Takımı sporcumuz Bayram Kayan, yıl içerisinde elde ettiği çeşitli zaferler ile bizlere büyük gurur yaşattı. İyi bir kamp dönemi geçiren sporcumuz, dünya şampiyonasına hazır. İnşallah ülkemizi ve Osmangazi'yi en iyi şekilde temsil edecek sporcumuz bizlere büyük mutluluk yaşatacak" dedi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:55 Kaynak: İHA
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