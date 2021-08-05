Osmangazi'nin parlayan yıldızları

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcularından Emre Mutlu ve Veysel Taşdemir, Spor Toto U15 Uluslararası Badminton Turnuvası'nda çifte başarıya imza attı.

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcularından Emre Mutlu ve Veysel Taşdemir, Spor Toto U15 Uluslararası Badminton Turnuvası'nda çifte başarıya imza attı. Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen Spor Toto U15 Uluslararası Badminton Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Çeşitli ülkelerden 116 milli sporcunun boy gösterdiği turnuvada Osmangazili badmintoncular göz doldurdu. Tek erkekler kategorisinde üstün performans sergileyen Veysel Taşdemir rakipleri karşısında birincilik, Emre Mutlu ise ikincilik kürsüsüne çıktı. Bunun yanı sıra Osmangazi'nin parlayan yıldızları, çift erkekler kategorisinde kendi aralarında oynadıkları maç ile bütün rakiplerini yendi. Müsabaka sonunda büyük mutluluk yaşayarak çifte başarıya imza atan genç sporcular, gelecek turnuvalarda iddialarını koruyacaklarını söyledi. Sporcular ile antrenörlerini tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, alt yapıya yatırımın meyvelerini almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. - BURSA

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