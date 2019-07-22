Osmangazi'nin projelerine MHP desteği

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu ve yönetimi Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu ve yönetimi Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, makamında ağırladığı MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu'na ilk olarak Osmangazi Meydanı Projesi'nin maketini gösterdi. Cumhur İttifakı olarak Osmangazi'de birlik ve beraberlik içerisinde örnek çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Dündar, "Osmangazi olarak büyük bir ilçeyiz. Buradaki başarı her yere yansıyor. Seçim sürecinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde gönül birlikteliği kurduk. İnşallah güçlü bir şekilde hedeflerimize ulaşacağız. Bizlere destek olup, emek veren tüm MHP'li kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.



MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı ise Osmangazi'nin doğru projeler neticesinde sağlam adımlarla yürüdüğünü ifade ederek, "Osmangazi Meydanı Projesi'nin doğru bir yatırım olduğuna inanıyorum. Vatandaşlarımızı toplu taşımaya teşvik ederek tarihi şehri birleştirecek bu proje Bursa'ya nefes aldıracak. Bizler, MHP grubu olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi arttırsın. Bu önemli proje şimdiden tüm milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.



Ziyaret sonunda Cihangir Kalkancı, Başkan Dündar'a MHP'nin 50'nci yılına özel plaket takdim etti. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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