Osmangazi'nin sokakları sanatla buluşuyor - Son Dakika

Osmangazi'nin sokakları sanatla buluşuyor

01.12.2020 10:16

Osmangazi'nin sokakları sanatla buluşuyor Osmangazi Belediyesi, Nalbantoğlu Çarşısı'nın zeminini çeşitli çini motifleriyle boyayarak, bölgeye estetik bir görüntü kazandırıyor.

Osmangazi'nin sokakları sanatla buluşuyor

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Nalbantoğlu Çarşısı'nın zeminini çeşitli çini motifleriyle boyayarak, bölgeye estetik bir görüntü kazandırıyor.

İlçedeki cadde ve sokakları sanatla buluşturan Osmangazi Belediyesi, yaya trafiğinin yoğun olduğu Nalbantoğlu Çarşısı'nın zeminini çini motifleri ile süslüyor. Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında geçtiğimiz günlerde Şehreküstü Mahallesi'ndeki zeminler, boş duvarlar ve trafolar resimlerle renklendirildi. Projenin ikinci ayağı ise Nalbantoğlu Çarşısı oldu. Tarihi çarşının zemini, projeye destek veren ressamların ve resim öğretmenlerinin tuvali oldu. Çizilen ve boyanan çini motifleri ile çarşının zemini estetik bir görünüm kazanırken, bölge adeta bir açık hava sergisine dönüştü. Vatandaşlar yürütülen çalışmaları büyük bir ilgi ile takip ederken, bölge esnafı da uygulamadan dolayı büyük mutluluk duydu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hayata geçirdikleri uygulama ile vatandaşların günlük yaşamına ve şehrin imajına değer katacak dokunuşlar sağladıklarını ifade ederek, "Yaz aylarında başlattığımız proje kapsamında ilk olarak Şehreküstü Mahallesi'ndeki sokakları, boş duvarları ve trafoları çeşitli resimler ile renklendirdik. Bu çalışmamız gerek vatandaşlarımız gerekse de bölge esnafı tarafından büyük takdir gördü. Her kesimden çok olumlu tepkiler aldık. Bu projemize şimdi de Nalbantoğlu Çarşısı'nın zeminini boyayarak devam ediyoruz. Çarşının zeminini çini motifleri ile renklendirdik. Bölgeye estetik bir görünüm kazandırdık" dedi.

Osmangazi'nin sokakları sanatla buluşuyor
Osmangazi'nin sokakları sanatla buluşuyor
Osmangazi'nin sokakları sanatla buluşuyor
Osmangazi'nin sokakları sanatla buluşuyor
Osmangazi'nin sokakları sanatla buluşuyor
Osmangazi'nin sokakları sanatla buluşuyor

Osmangazi Belediyesi, Şehreküstü, Osmangazi, Estetik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmangazi'nin sokakları sanatla buluşuyor - Son Dakika


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