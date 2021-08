Osmangazi parklarla donatılıyor - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki her metrekare alanı değerlendirerek vatandaşlar için faydalı birer alana dönüştürüyor.

Nalbantoğlu, İbrahimpaşa ve Orhanbey mahallelerinin kesiştiği noktada, her üç mahallenin de faydalanacağı çocuk parkı, spor ve dinlenme alanını ziyaret eden Başkan Mustafa Dündar, "Her yaştan insanımıza faydalanacağı çok fonksiyonel bir yer oldu. Her üç mahallemize de hayırlı olsun" dedi.

Her hafta farklı bir mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın bu haftaki durağı Nalbantoğlu Mahallesi oldu. Cuma namazını Veledi Hariri Camii'nde kılan Başkan Dündar, ardından Nalbantoğlu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan çocuk parkı ve dinlenme alanını ziyaret etti. Nalbantoğlu Mahallesi'nin Bursa'nın merkezinde ve sosyal hayat ile ticari hayatın iç içe olduğu mahallelerden biri olduğunu belirten Başkan Dündar, "İlçemizde gerek esnaf, gerek vatandaşlarımız açısından farklı talep ve ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bizler de, mahallelerimizi gezerek vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretiyoruz" dedi.

Merkezde olmanın avantajları kadar, dezavantajları da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Nalbantoğlu ve benzeri eski mahallelerimizde en büyük sıkıntımız boş alan bulunmaması. Vatandaşlarımız için yeni bir park ya da meydan gibi bir yer yapmak istediğimiz de boş alan bulmak neredeyse imkansız. Bu nedenle, bulduğumuz her metrekare boş alanı değerlendiriyoruz. Parka dönüştürdüğümüz bu alan da Nalbantoğlu, İbrahimpaşa ve Orhanbey mahallelerimizin kesiştiği nokta. Kız Lisesi'nin arkasında kalan bu alan, lisenin istinat duvarını yenileyip bir miktar geriye çekmesi ile ortaya çıkan bir yerdi. Terkedilmiş bir yer olduğu için mezbelelik olan bu alanda bir çocuk parkı, yaşlılarımız için güzel bir oyun, spor ve dinlenme alanı oluşturduk. Her üç mahalle sakinlerimize de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İbrahimpaşa Mahalle Muhtarı Mizyal Tunçman, Orhanbey Mahalle Muhtarı Cem Peköz ve Nalbantoğlu Mahalle Muhtarı Gönül Metelikçi de yapılan parkın her üç mahallenin de faydalanacağı güzel bir yer olduğunu söyleyerek, Başkan Dürdar'a teşekkür etti. - BURSA