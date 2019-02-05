Osmangazi Parklarla Nefes Alıyor
1 saat önce
Osmangazi Belediyesi, Kırcaali Mahallesi'nde kamulaştırma sonucu elde ettiği alanı parka dönüştürerek mahalleye nefes aldırdı.
Osmangazi Belediyesi
, Kırcaali
Mahallesi'nde kamulaştırma sonucu elde ettiği alanı parka dönüştürerek mahalleye nefes aldırdı. Bursa
'nın griye dönen rengini tekrar yeşile çevirmek için çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanında park ve yeşil alanlar oluşturmaya devam ediyor. Osmangazi Belediyesi, Kırcaali Mahallesi'nde yeni bir park inşa etti. İçerisinde çocuklar için oyun grupları, yetişkinler için de spor aletleri ve dinlenme alanlarının bulunduğu park, mahalleye nefes aldırırken, vatandaşların da bir araya gelmelerine imkan sunan sosyal donatı alanı oldu.
Belediye Başkanı Mustafa Dündar
, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç
ve AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte Kırcaali Mahallesi'nde yeni inşa edilen parkta çocuklarla bir araya geldi. Mustafa Dündar, buldukları bütün boş alanları değerlendirip sosyal alan haline getirdiklerini belirterek, "Sıkışık yapılaşma içerisinde nefes alan, planlı bir Osmangazi oluşturmak için çalışıyoruz. Osmangazi'nin her mahallesinde yaptığımız gibi Kırcaali Mahallesi'nde de çeşitli hizmetlerde bulunuyoruz. Bünyesinde çocuklar için oyun grupları, yetişkinler için de spor aletleri ve dinlenme alanlarının bulunduğu bu parkı Kırcaali Mahallesi'ne kazandırdık. Burası Bursa'nın en eski mahallelerinden bir tanesi. Eski mahallelerimizde hizmet üretecek alan bulmak sıkıntılı oluyor. Kamulaştırmalar yaparak hizmet üretiyoruz. İlçemize nefes aldıran, hemşehrilerimize sosyal alan oluşturan meydan, park ve yeşil alan projelerimize inşallah bundan sonra da devam edeceğiz" dedi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:31 Kaynak: İHA
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