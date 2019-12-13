Osmangazi planlı şehirleşmenin merkezi oldu - Son Dakika
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Osmangazi planlı şehirleşmenin merkezi oldu

6 saat önce

Türkiye'nin en büyük 5'inci ilçesi olan Osmangazi, yapılan imar uygulamalarıyla modern şehirleşmenin merkezi oldu.

Osmangazi planlı şehirleşmenin merkezi oldu, System.String[]

Türkiye'nin en büyük 5'inci ilçesi olan Osmangazi, yapılan imar uygulamalarıyla modern şehirleşmenin merkezi oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçedeki hızlı gelişime bağlı olarak 10 yılda 300 bin kişilik modern bir şehir kurduklarını belirterek, "Herkes konuşur, Osmangazi iş yapar" ifadelerini kullandı.


Başkan Dündar, Ovaakça Santral Mahallesi'nde kazandırılan yeni muhtarlık binasının açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Her yıl 100 bin konut" projesini değerlendirdi. Osmangazi Belediyesi olarak örnek şehircilik hareketiyle kentsel dönüşümü gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Dündar, "Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği 1 buçuk yılda 100 bin konut projesi, deprem kuşağı üzerinde olan Türkiye için önemli bir adım. Bizler de Osmangazi'de şehrin yenilenmesi noktasında ciddi çalışmalar yapıyoruz. 2009-2019 yılları arasında 73 bin daireye ruhsat verdik. Böylece 300 bin kişilik bir şehir inşa ettik. Bu çalışmalar, şehrimize verdiğimiz değeri gösteriyor. Herkes konuşur, Osmangazi iş yapar" dedi.


2009 yılında başlattıkları örnek şehircilik hareketi ile hem ilçeye, hem de Bursa'ya katkı sağlayacak önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak, planlı yapılaşma ile Hamitler, Yunuseli ve Güneştepe mahallelerinde örnek bir şehir ortaya çıkardık. Demirtaş'ta revizyon yaptık ve önemli hizmetleri hayata geçirdik. Soğanlı'da zemin+5 kat olarak hayata geçirdiğimiz kentsel dönüşüm Türkiye'ye model oldu. Bir yandan Bursa'nın merkezini çarpık yapılaşmadan kurtarıp nefes aldırırken, diğer yandan da depreme dayanıklı modern şehircilik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - BURSA

Osmangazi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:32 Kaynak: İHA
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