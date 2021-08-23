Osmangazi Spor Sahası'nda oynanan ayak tenisi müsabakaları 3 gün sürdü - Son Dakika

141 kişinin katılım sağladığı Ayak Tenisi Turnuvası'nda tek ve çift kategorilerinde 10-13 yaş arası ayrı yarışırken, 14 ve üzeri yaş grupları da kendi aralarında yarıştı. Turnuvanın kazananları; 10-13 yaş arası teklerde Enes Ertaş, çiftlerde Odunpazarı Spor Kulübü, 14 yaş ve üzeri teklerde Semih Sönmez, çiftlerde Eskişehir Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği oldu.20 Ağustos Cuma günü başlayan turnuva, 22 Ağustos günü düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.