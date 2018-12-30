Son Dakika Haberleri: Osmangazi Sporun Merkezi Oldu

Osmangazi Sporun Merkezi Oldu

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi, Yeni Karaman Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nu baştan aşağıya yenileyerek modernize ediyor.

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Osmangazi Belediyesi, Yeni Karaman Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nu baştan aşağıya yenileyerek modernize ediyor.

Havuzun dört mevsim daha kullanışlı hale getirmek adına başlatılan geniş çaplı revizyon kapsamında, havuzun kış aylarında üstünün kapatılmasını sağlayan hava destekli membran söküldü. Yenileme çalışmasıyla çelik kontsrüksiyon akustik metal çatı kaplaması yapılarak, havuzun etrafında betonarme çerçeve oluşturuldu. Aynı zamanda tesisteki duşlar ve tuvaletler de tamamen yenilenirken, idari binaya iki yeni ofis inşa edildi.

Yeni Karaman Yüzme Havuzu'nun inşaatının tamamlanması ile hem vatandaşa hem de sporculara hizmet vereceklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Yaz döneminde üstü açık olarak kullandığımız havuzumuzu, dört mevsim kullanılan tesis haline getirmek adına yenileme çalışması başlattık. Çelik kontsrüksiyon ve havalandırma çalışmalarını bitirerek, bundan sonra seramik çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Böylece Osmangazi'de en çok kullanılan Karaman Yüzme Havuzu'nda vatandaşlarımıza kaliteli bir şekilde hizmet vereceğiz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:10 Kaynak: İHA

Spor
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