Osmangazi Sporun Merkezi Oldu

Osmangazi Belediyesi, Sırameşeler Spor Tesisleri ve Çocuk Parkı'nı törenle hizmete açtı.

Her mahalleye bir spor tesisi kazandırma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, Sırameşeler Mahallesi'nde toplam 4 bin 250 metrekarelik alan üzerine modern bir spor tesisi inşa etti. Vatandaşların ve amatör spor kulüplerinin faydalanacağı tesiste, 33x53 metre uzunluğunda bir futbol sahası, soyunma odaları, yönetim binası, kafeterya, fitness alanı, çocuk oyun alanı ve koşu yolu yer alıyor. Yaklaşık 1 milyon TL'ye mal olan tesis, Osmangazi Belediyesi'nin Türk sporunun alt yapısına kazandırdığı önemli yatırımlardan biri olarak hizmet verecek. Sırameşeler Alemdar Gençlik ve Spor Kulübü'nün idmanlarını yaptığı spor tesisinin hemen yanına 4 bin 400 metrekarelik alan üzerine inşa edilen park ise hem çocukların rahatlıkla eğlenebileceği bir mekan, hem de bölge halkı için sosyal donatı alanı olacak.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, açılış töreninde yaptığı konuşmada spora ve sporcuya yönelik yaptıkları yatırımlar ile spor şehri olma yolunda hızla ilerlediklerini belirtti. Yapmış oldukları hizmet ve eserlerle sadece Osmangazi değil, tüm Türkiye'ye hitap ettiklerinin altını çizen Dündar, "Bu işler milletimizin bize verdiği destekle ortaya çıkıyor. Osmangazi'nin her noktasına dokunarak, tarihi eserlerimizi ayağa kaldırıyoruz. Bununla birlikte şehrin geçmişi ve tarihi güzelliklerini ortaya çıkarıyoruz. Şehrimize değer katan eserleri ortaya koymamız neticesinde, dünyanın birçok ülkesinden insanların geldiğini görüyoruz. Böylece hem esnafımız, hem de Bursa'mız kazanıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte dünyanın en uç noktasındaki ülkelere sesimizi duyuracağız. Çünkü burası dünyaya yön vermiş, 700 yıl boyunca adaleti 3 kıtaya götürmüş, insanlar arasında barışı tescil etmiş bir yönetimin temelinin atıldığı yerlerdir" dedi.



Bugüne kadar kazandırdıkları 69 spor tesisi ile Türkiye'de öncü belediye olduklarını vurgulayan Başkan Dündar, "Belediye olarak amatör sporlara destek vererek, bu tesislerin aktif olarak kullanılmasını önemsiyoruz. Aynı zamanda mimarisi, büyüklüğü ve 73 metre çatı açıklığı olan Osmangazi Atletizm Salonu ile damgamızı vuracağız. Tüm bu projelerle birlikte tenis eğitim merkezi olan Ertuğrul Sağlam Spor Tesisi, ilk atıcılık ve trap tesisi olan Demirtaş Atıcılık ve Trap Tesisi ile ilk uluslararası standartlardaki kaykay pistini ilçemize kazandırdık. Ev hanımlarına özel spor programları, engelliler için özel eğitimler, her mahallenin spor yapmasına imkan sağlayan halı sahalar, fitnes alanları, yürüyüş yolları, köylerimize parklar ile 7'den 77'ye herkesin spor yapmasına imkan sağladık. Çocuklarımıza spor ve egzersiz yapma imkanı sunarak, onların sağlam bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olan Yaz Spor Okullarımız ile 250 bin çocuğumuza spor eğitimi verdik" diye konuştu.



Bugüne kadar 33 branşta hizmet veren Osmangazi Belediyespor Kulübü'nde 188 milli sporcu yetiştirdiklerini ifade eden Dündar, "2 bin 962 lisanslı sporcusu ile Türkiye, Avrupa ve dünya çapında başarılara imza atan kulübümüzde 1 Olimpiyat, 3 Dünya, 76 Avrupa ve 570 Türkiye şampiyonu yetişti. Bu çocuklarımızın hepsi sağladığımız imkanlar çerçevesinde şehrimizi, ilçemizi temsil ederek milli takıma yükseldi. Daha sonra ise uluslararası arenada bizleri gururlandırdı. İnşallah gençlerimizle zaferler kazanmaya devam edeceğiz. Bugün de yine bu desteğimizin somut bir örneğini Sırameşeler Mahallesi'nde hayata geçiriyoruz. Bu tesisleri yapmak bizden, fakat canlı tutmak, neşeli bir yer haline getirmek sizden. Burası çocuk sesleriyle, centilmence mücadelelerle, yürüyüş yapıp sağlık kazanan yetişkinlerle dolup taşmalı. Mahallemize, tesisimize, belediyemize ve bayrağımıza sahip çıkarak, ileriye doğru yürüyeceğiz. Bu bizim tarihten gelen bir misyonumuzdur. Vatandaşlarımızın huzurlu günler geçirmesini temenni ediyor, tesisimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.



Konuşmaların ardından kurdelayı kesen Başkan Dündar, futbol sahasında çocuklara penaltı atışı yaptı. - BURSA

