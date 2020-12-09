Osmangazi, Şuşa ile kardeş oluyor - Son Dakika

Osmangazi, Şuşa ile kardeş oluyor

09.12.2020 17:31
Osmangazi, Şuşa ile kardeş oluyor, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, Azerbaycan'ın 28 yıl aradan sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa ile kardeş oluyor.

Osmangazi Belediyesi, Azerbaycan'ın 28 yıl aradan sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa ile kardeş oluyor.

Osmangazi Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Hasan Hüseyin Erdönmez başkanlığında gerçekleştirildi. 2020 yılının son meclis toplantısında, geçtiğimiz günlerde Ermenistan işgalinden kurtulan Azerbaycan tarih ve kültürünün simge kentlerinden Şuşa ile kardeş şehir olma kararı alındı. Osmangazi ve Şuşa arasında sosyal, kültürel, ekonomik ilişkileri geliştirmek, karşılıklı kültürel ilişkiler organize etmek amacıyla kardeş şehir olunması teklifi, Osmangazi Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste alınan kardeş belediye olma kararının bakanlık tarafından onaylanmasının ardından Osmangazi ile Şuşa kardeş şehir olacak.

Azerbaycan ordusunun 8 Kasım'da 28 yıllık Ermeni işgalinden kurtardığı Şuşa kenti, Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra, hem zengin tarihi eserlere sahip olması hem de çok sayıda seçkin bilim ve kültür adamını yetiştirmesi açısından da ayrı bir önem taşıyor.

Pandemide e-belediye hizmeti

Pandemi sebebiyle tedbirlerin üst seviyede tutulduğu meclis toplantısında Osmangazi Belediye Başkan Vekili Hasan Hüseyin Erdönmez, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce Osmangazi'de son bir ayda yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Korona virüs salgınıyla her alanda mücadele ettiklerini belirten Erdönmez, ayrıca toplum sağlığını korumak ve daha hızlı hizmet vermek adına E-Belediye sistemini geliştirdiklerini söyledi. Bunun yanı sıra 7256 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' kapsamındaki vergi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların belediye binasına gitmeden online olarak yapılandırma başvurusunda bulunabileceklerini ifade etti.

Gündem maddelerinin konuşulmasının ardından meclis toplantısı sona erdi. - BURSA

Osmangazi, Şuşa ile kardeş oluyor
Osmangazi, Şuşa ile kardeş oluyor

Osmangazi Belediyesi, Ermenistan, Azerbaycan, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmangazi, Şuşa ile kardeş oluyor - Son Dakika


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