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Osmangazi Tüneli girişinde korkutan kaza - Son Dakika

Osmangazi Tüneli girişinde korkutan kaza

03.11.2021 10:43
Osmangazi Tüneli girişinde korkutan kaza

Bilecik'te seyir halindeki 2 tırın Osmangazi Tüneli girişinde çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki 2 tırın Osmangazi Tüneli girişinde çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Osmaneli-Bilecik D-650 karayolunda seyir halinde bulunan Adem B. (61) idaresindeki 33 BTB 76 plakalı tıra, Osmangazi Tüneli girişinde bulunan Karayollarına ait cebe girdiği esnada arkasından gelen Emre C. (25) idaresindeki 78 YD 530 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tırın dorseli devrildi. Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Osmaneli-Bilecik D-650 karayolunda araçların çekilmesiyle normale döndü. - BİLECİK

Osmangazi Tüneli girişinde korkutan kaza
Osmangazi Tüneli girişinde korkutan kaza
Osmangazi Tüneli girişinde korkutan kaza

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmangazi Tüneli girişinde korkutan kaza - Son Dakika


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