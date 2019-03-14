Osmangazi Üniversitesi'nden Yaşargil'e Fahri Doktora

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Senatosu'nca dünyaca ünlü beyin cerrahı Mahmut Gazi Yaşargil'e fahri doktora unvanı verdi.

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Senatosu'nca dünyaca ünlü beyin cerrahı Mahmut Gazi Yaşargil'e fahri doktora unvanı verdi. Yaşargil, dünyada hiçbir yaratıcılığın kadınsız olmadığını belirterek, "Analardan kan aldık, süt aldık; her şeyi analardan aldık. Dünya, analar olmadan işlemez" dedi.



ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde, '14 Mart Tıp Bayramı' dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Vali Özdemir Çakacak'ın yanı sıra programa; Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Harun Karacan, dünyaca ünlü beyin cerrahı Mahmut Gazi Yaşargil ile akademisyenler katıldı. Sağlık çalışanlarının 'Tıp Bayramı'nı kutlayan Vali Çakacak, Türklerin hem tarih yapan hem de tarih yazan millet olduğunu belirterek, "Bizler görkemli tarihin yanında, ihtişamlı uygarlığa ve medeniyete sahibiz. Dünyanın ulaştığı bugünkü uygarlık ve medeniyet seviyesinde İbn-i Sina'ların, Farabi'lerin, Mimar Sinan'ların, Piri Reis'lerin, Katip Çelebi'lerin, Akşemseddin'lerin, Fuat Sezgin'lerin, Aziz Sancar'ların ve Gazi Yaşargil'lerin büyük katkısı vardır. Ne mutlu ki Nobel ödülü alan Aziz Sancar'ımız, 'yüzyılın beyin cerrahı' unvanına layık görülmüş Gazi Yaşargil'imiz var ve bunlar gibi hem kendi tarihine hem de dünya tarihine ve medeniyetine sayısız katkılar sunan nice bilim insanına sahibiz" diye konuştu.



Rektör Prof. Dr. Şenocak ise hekimlerin; insanı yaşatmayı, acılarını dindirmeyi, hastalıklarını iyileştirmeyi ve insanlığa daha nitelikli yaşam sunmayı hedeflediğini söyledi.



Konuşmaların ardından ESOGÜ Senatosu'nca Mahmut Gazi Yaşargil'e fahri doktora unvanı verilmesinin kararı okundu. Sahneye davet edilen Yaşargil'e cübbesi ve fahri doktora belgesi, Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak ile Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş tarafından verildi. Yaşargil'in eşi, uzman mikro cerrahi hemşiresi Dianne Bader Gibson da sahneye davet edilerek, çiçek verildi. Yaşargil, eşiyle 50 senedir gece gündüz beraber çalıştıklarını belirterek, "Eşim; İngiliz'dir, bütün insanlığa canıyla bağlıdır. Bana yardımı sonsuzdur. Dünyada hiçbir iş, yaratıcılık kadınsız olmuyor. Analardan kan aldık, süt aldık; her şeyi analardan aldık. Dünya, analar olmadan işlemez" dedi.



Fahri doktora töreninin ardından Mahmut Gazi Yaşargil, öğrencilere dünya çapındaki çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.



- Eskişehir

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