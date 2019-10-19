Osmangazi ve Büyükorhan'da su kesintisi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Soğukkuyu Mahallesi, 11.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:54 Kaynak: İHA
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Soğukkuyu Mahallesi, 11.Sümbül Sokak ve civarında 19 Ekim ile 26 Ekim tarihleri arasında, 08: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Büyükorhan İlçesi Cumhuriyet Mahallesi civarında 21 Ekim - 05 Kasım tarihleri arasında, 08: 00 - 18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. - BURSA
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