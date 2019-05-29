Osmangazi ve Gemlik'te su kesintisi
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Osmangazi İlçesi Seçköy Mahallesi ve Gemlik İlçesi Muratoba Mahallesi ile civarında 30 Mayıs Perşembe günü, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Osmangazi İlçesi Seçköy Mahallesi ve Gemlik İlçesi Muratoba Mahallesi ile civarında 30 Mayıs Perşembe günü, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:38 Kaynak: İHA
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