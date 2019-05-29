Son Dakika Haberleri: Osmangazi ve Gemlik'te su kesintisi
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Osmangazi ve Gemlik'te su kesintisi

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Osmangazi İlçesi Seçköy Mahallesi ve Gemlik İlçesi Muratoba Mahallesi ile civarında 30 Mayıs Perşembe günü, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Osmangazi ve Gemlik'te su kesintisi, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Osmangazi İlçesi Seçköy Mahallesi ve Gemlik İlçesi Muratoba Mahallesi ile civarında 30 Mayıs Perşembe günü, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:38 Kaynak: İHA
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik, Osmangazi, Güncel
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