Son Dakika Haberleri: Osmangazi ve Mustafakemalpaşa'da Ak Partili Adaylar Kazandı

Osmangazi ve Mustafakemalpaşa'da Ak Partili Adaylar Kazandı

1 saat önce

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Mustafa Dündar, yeniden ilçe belediye başkanı oldu.

Osmangazi ve Mustafakemalpaşa'da Ak Partili Adaylar Kazandı, System.String[]
BURSA'nın Osmangazi ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Mustafa Dündar, yeniden ilçe belediye başkanı oldu. Mustafakemalpaşa ilçesinde ise AK Partili Mehmet Kanar, ilçenin yeni belediye başkanlığına seçildi.

Osmangazi ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Mustafa Dündar, ilçenin yeniden belediye başkanı oldu. Mustafakemalpaşa ilçesinde ise AK Parti'nin adayı Mehmet Kanar, başkanlığa seçildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:32 Kaynak: DHA

Bursa, AK Parti, Mustafakemalpaşa, Osmangazi, Güncel
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