Osmangazi ve Yıldırım'a değer katacak bu proje şehrin çehresini de değiştirecek

Osmangazi ve Yıldırım'a değer katacak bu proje şehrin çehresini de değiştirecekGökdere'de Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Millet Bahçesi ve Çocuk Köyü'nü Çevre Şehircilik Bakanlığı inşa edecekMillet Bahçeleri ve parklarla Bursa nefes alacakBURSA - Bursa'ya 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandırmak hedefiyle yola çıkan Büyükşehir Belediyesi, eski Atatürk Stadyumu, Gökdere ve Vakıfköy'e yapacağı parklarla şehre nefes aldıracak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem Osmangazi hem de Yıldırım'a değer katacak 200 dönümlük Gökdere Millet Bahçesi ve Çocuk Aktivite Köyü'nün projesinin hazır olduğunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın projeye yakın zamanda start vereceğini söyledi.200 dönümlük Gökdere Çocuk Aktivite Köyü, 225 dönümlük Vakıfköy Kent Parkı ve eski Atatürk Stadyum'unda çalışmaları devam eden Millet Bahçesi ile Bursalıların nefes alması sağlanacak. Eski stadyumun yanındaki Atatürk Spor Salonu'nun da Millet Bahçesi'ne dahil edilmesi planlanıyor. Proje tamamlandığında 450 araçlık otoparkta vatandaşların hizmetine sunulacak. Ayrıca Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Altıparmak hizmet binası yanındaki alan tekrar düzenlenecek.Yüzen taşların olduğu bölgenin çehresi değişecekBüyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2019-2024 yılları arasında Bursa'nın yeşil kimliğine kavuşması için çok büyük yeşil alanlar açıldığına dikkat çekti. Bursa'ya 1,5 milyon metrekare yeşil alan hedefini ortaya koyduklarını hatırlatan Aktaş, "1 yıl önce projelendirmesini bizzat yaptığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirdiğimiz eski Atatürk Stadyumu Millet Bahçesi Projesi çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Projenin ilk hali yapılıyordu fakat çok özellikli değildi ve otoparkı yoktu. Şimdi oranın altına 450 araçlık bir otopark yapılıyor. Burada hummalı bir çalışma var. Hemen yanındaki yüksek binayı yıkıyoruz. Bina yıkımında da son aşamalara geldik. "Altıparmak Meydanı" diye tabir ettiğimiz o bölgeyi tamamı ile revize ediyoruz. BTSO hizmet binasının yanına oluşturulan fakat Bursalılar tarafından çok kabul görmeyen o alanla ilgili müthiş bir düzenleme geliyor" diye konuştu."Vakıfköy Kent Parkı yıl sonu bitecek"Bu çalışmalar devam ederken, Vakıfköy Kent Parkı'nın da bu yılsonuna doğru bitirmeyi düşündüklerini belirten Aktaş, "Halihazırda yüzde 65'lerde olan, bu yıl sonuna doğru bitirmeyi düşündüğümüz 225 dönüm Vakıfköy Kent Parkı çalışmalarımız sürüyor. Bünyesinde spor tesisleri, dinlenme ve piknik alanlarını barından bu alan şehrin doğusu için çok önemli bir nokta olacak" dedi."Gökdere Millet Bahçesi ve Çocuk AKtivite Köyü'nün projesi hazır"!200 dönüm üzerine Bursa'nın orta noktasında ve en özellerinden birisi olacak Gökdere Millet Bahçesi ve Çocuk Aktivite Köyü'nün de projelendirilmesinin bittiğini dile getiren Aktaş, "Yıldırım ile Osmangazi ilçemizin tam ortasında olan bu yer şehrin tam merkezinde. Fakat bir o kadar da atıl kalmış bir alan. Dolayısıyla bu alanın da projelendirmesi bitti. İçinde yeşil alanları, Millet Kıraathanesi, yürüyüş yolları, çocuk aktivite alanlarının olacağı alan Yıldırım ve Osmangazi ilçelerimiz başta olmak üzere Bursa'mıza değer katacak. Çok değerli Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la detayları konuştum. Bursa'da Cihatlı Köyü'nde TOKİ'nin yaptığı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği konutların tesliminde ve eski Atatürk Stadyumu Millet Bahçesi'nin incelenmesi noktasında bakanımız Murat Kurum'u misafir edeceğiz" şeklinde konuştu.Ayrıca eski Atatürk Stadyumu yanındaki Atatürk Spor Salonu'nun Millet Bahçesi'ne dahil edilmesi için çalıştıklarının altını çizen Aktaş, "Millet Bahçesi ikinci etabı için de Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza müracaatımızı yaptık. Biz eski spor salonun da buraya dahil edilmesi noktasında hamlemizin olduğunu da ifade etmek istiyorum. Bursa'ya yeni spor salonları kazandırılıyor" dedi.