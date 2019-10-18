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Osmangazi ve Yıldırım'da su kesintisi

33 dakika önce

Bursa'nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Osmangazi ve Yıldırım'da su kesintisi, System.String[]

Bursa'nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde su kesintisi yapılacak.


Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi (Merinos Atatürk KKM dahil, Kent Meydanı hariç, Osmangazi Belediyesi hariç), Küplüpınar Mahallesi, Kemerçeşme Mahallesi, Bahar Mahallesi, Koğukçınar Mahallesi, Selamet Mahallesi, Gülbahçe Mahallesi, Atıcılar Mahallesi, Zafer Mahallesi (Büyükşehir Belediyesi dahil), Namık Kemal Mahallesi, Kırcaali Mahallesi (VM Medicalpark Hastanesi hariç), Ulu Mahallesi (Osmangazi Hastanesi dahil), Sakarya Mahallesi, Hacı İlyas Mahallesi'nde (Adliye hariç) ve Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi, Davutdede Mahallesi, Şükraniye Mahallesi, Anadolu Mahallesi Anadolu Caddesi ve civarında 24 Ekim Perşembe saat 00.10'dan 25 Ekim Cuma saat 06: 10'a 30 saat kadar su kesintisi yapılacak. - BURSA

Osmangazi, Yıldırım, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:54 Kaynak: İHA
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