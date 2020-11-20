Osmangazi'ye 220 bin kış çiçeği - Son Dakika

Osmangazi'ye 220 bin kış çiçeği

20.11.2020 13:12
Osmangazi'ye 220 bin kış çiçeği, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, kış döneminde 220 bin mevsimlik çiçek ekerek ilçeyi daha güzel bir görünüme kavuşturacak.

Osmangazi Belediyesi, kış döneminde 220 bin mevsimlik çiçek ekerek ilçeyi daha güzel bir görünüme kavuşturacak.

Osmangazi Belediyesi, kış dönemi için çiçek ekme çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yürütülen ekim çalışmaları kapsamında 220 bin adet lale soğanı, menekşe, şeker tabağı, çuha ve sümbül toprakla buluşacak. Sıfırın altında 40 dereceye kadar dayanıklılığı olan turuncu, pembe, mor, kırmızı, sarı, beyaz ve benzeri çeşitli renklerde ekimi yapılan lale soğanları, kış aylarında kar altında kaldıktan sonra nisan ve mayıs aylarında çiçek açmaya başlayacak. Soğukta çimlenmesi kolay olan kışlık menekşeler ise şubat ayında çiçek açmaya başlayacak. İlçe sınırları içerisinde yer alan parklar bahçelere ekilen çiçeklerin açması ile birlikte Osmangazi, ilkbaharda rengarenk bir görünüme kavuşacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kış çiçeklerinin ilçeye güzel bir görsellik katacağını ifade ederek, "Osmangazi'nin her tarafına yeşil alan kazandırmak için çalışıyoruz. Kış dönemi için ilçemizin çeşitli noktalarına 170 bin menekşe ve 40 bin lale soğanının yanı sıra sümbül, çuha ve şeker tabağı gibi birbirinden güzel çiçekleri toprakla buluşturuyoruz. Bu çiçeklerin açmasıyla birlikte ilkbaharda ilçemiz görsel bir güzellik kazanacak. Osmangazi'nin daha yeşil, daha güzel ve daha sağlıklı olması için mevcut yeşil alanların bakımı ve yeni yeşil alanlar oluşturmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Osmangazi'ye 220 bin kış çiçeği
Osmangazi'ye 220 bin kış çiçeği

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Ekim, Lale, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmangazi'ye 220 bin kış çiçeği - Son Dakika


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