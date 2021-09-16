Üye Girişi
Osmangazi'ye Hayme Ana Bacıbey Ödülü - Son Dakika

Osmangazi'ye Hayme Ana Bacıbey Ödülü

16.09.2021 16:59
Osmangazi'ye Hayme Ana Bacıbey Ödülü, System.String[]

Kadınlara yönelik çalışmaları ve sağladığı destekler ile yerel yönetimler arasında öncü ve örnek olan Osmangazi Belediyesi, kadınların üretmesine ve bu ürünleri satışa sunarak gelir elde etmesine yönelik çalışmaları ile Hayme Ana Bacıbey Ödülleri töreninde ödüle layık görüldü.

Kadınlara yönelik çalışmaları ve sağladığı destekler ile yerel yönetimler arasında öncü ve örnek olan Osmangazi Belediyesi, kadınların üretmesine ve bu ürünleri satışa sunarak gelir elde etmesine yönelik çalışmaları ile Hayme Ana Bacıbey Ödülleri töreninde ödüle layık görüldü.

Bacıbey Kent Kültürü Derneği'nce Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'nin kurucu başkanı Melek Reşit Hanım anısına bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Hayme Ana Bacıbey Ödülleri' düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayan proje ve hizmetleriyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Osmangazi Belediyesi, törende ödül alarak kadınlara verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Ödül törenine katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kadınların üretmesi ve bu ürünleri satışa sunarak gelir elde etmesi adına hayata geçirilen 'Doğancı Kadınlarıyla Kalkınıyor' projesine verdikleri destek ile ödülün sahibi oldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ödül töreninde yaptığı konuşmada kadının aile ve toplumdaki önemine dikkat çekti. Kadın ne kadar güçlü ise aile ve toplumun da o kadar güçlü olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, "Toplumun temeli ailedir. Aile, ne kadar güçlü ise toplum da o kadar güçlü demektir. Ailenin temeli ise kadındır. Kadınlarımız bizim baş tacımız. Türk kadını her alanda, başarılı bir şekilde yer alıyor. Eskiden de vardı şimdi de var. O yüzden güçlüyüz ve güçlenmeye devam ediyoruz. Başarılı bir erkeğin arkasında, başarılı bir kadın var diyoruz. Başarılı kadınların arkasında da başarılı bir erkek vardır. Başarılı oluyorsak hep beraber oluyoruz" dedi.

Kadınların hem sosyal, hem de ekonomik açıdan daha da güçlenmesi için projeler ürettiklerini ve bu alanda destek sağladıklarını ifade eden Başkan Dündar, "Kadınlarımızın her alanda daha da güçlenmesi adına çok güzel çalışmalar yapılıyor. Özellikle kendi kültürümüzü yaşatarak ortaya çıkan projelerin daha da kabul gördüğünü görüyoruz. Dışarıdan bir şey getirmeye çalışıyorsak olmuyor zaten. Başaramıyoruz. Kendi kültürümüz ve geleneklerimiz üzerinde büyümeye devam edeceğiz. Bizler kendi kültürümüz, geleneklerimiz ve inancımız çerçevesinde çalışmaları sürdürüyorsak başarıyoruz ve başaracağız "diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de yaptığı konuşmada, "Biz Kurtuluş Savaşı'nı kadın kahramanlarımız ile kazandık. Cumhuriyeti kadın kahramanlarımız ile birlikte kurduk. Cumhuriyet, yüzüncü yılına girerken hepimizin ortak bir değeri; hepimizi ayrıştıran değil, birleştiren bir unsur. Ayrıştıran yaklaşımlara da karşı durduğumuzu bütün kadınlar olarak belirmek istiyorum. Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla etkin olması için politikalarımızı hayata geçirdik. Kadını politikalarımızın merkezi yaptık. İlk kadın kooperatifleriyle temasa başladığımızda Bursa'daki sayı 6-7 civarındaydı, bugün onurla söylüyorum ki, 26 tane kadın kooperatifimiz var, Bursa diğer şehirlerine de örnek oluyor" ifadelerini kullandı.

Bacıbey Kent Kültürü Derneği Başkanı Mutlu Çınar ise şunları söyledi: "Hayme Ana'yı ve diğer kahraman kadınlarımızı anmak adına Bacıbey Ödül Töreni'ni başlattık. Bu yıl 7'incisini düzenlediğimiz törenimizi Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'ni kuran Melek Reşid Hanım adına veriyoruz. Günümüzde bütün dünya ülkeleri koronavirüsle boğuşuyor ve ekonomik açıdan da zor bir dönemden geçiyor. Bu zor dönemi aşmak için kapının kilidini 100 yıl önceki Milli Mücadele döneminde olduğu gibi yine kadınlarımız elinde tutuyor" dedi. - BURSA

Osmangazi'ye Hayme Ana Bacıbey Ödülü
Osmangazi'ye Hayme Ana Bacıbey Ödülü
Osmangazi'ye Hayme Ana Bacıbey Ödülü
Osmangazi'ye Hayme Ana Bacıbey Ödülü

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Vatan, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Osmangazi'ye Hayme Ana Bacıbey Ödülü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski Afgan üst düzey yöneticilerin evlerine yapılan baskında milyonlarca dolar nakit ve külçe altın bulundu 18:03 Eski Afgan üst düzey yöneticilerin evlerine yapılan baskında milyonlarca dolar nakit ve külçe altın bulundu Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi 17:52 Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi Beşiktaş'tan sakatlık haberleri peş peşe geliyor! Şimdi de Welinton eklendi 17:43 Beşiktaş'tan sakatlık haberleri peş peşe geliyor! Şimdi de Welinton eklendi
Bahis oranlarında favori görülmedi! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı 17:31 Bahis oranlarında favori görülmedi! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı 16:46 Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı 16:29 Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı
Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti 15:49 Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı 15:25 Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı

Son Dakika Haberleri
17:55 Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına Abdülkadir Bitigen'in verilmesi, Galatasaray taraftarlarını sinirlendirdi
17:51 Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi
17:50 Van sınırında kaçak göçmen operasyonu! Kamyona sıkışmış 158 Afgan göçmeni taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi
17:42 Beşiktaş'tan sakatlık haberleri peş peşe geliyor! Şimdi de Welinton eklendi
17:32 Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı
17:31 Bahis oranlarında favori görülmedi! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı
17:29 AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor
17:18 Otomobilin çarpması sonucu yavru ayı yaşamını yitirdi
17:06 Roma dönemine ait lahitiyi satmak isterken yakalandılar
17:03 Lazio maçı öncesi Galatasaray'da değişiklik! Feghouli ve Emre Kılınç takımla çalışmalara başladı
Galatasaray maça Marcao-Nelsson ikilisiyle başlıyor! İşte ilk 11'ler Galatasaray maça Marcao-Nelsson ikilisiyle başlıyor! İşte ilk 11'ler         
18:25
Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına Abdülkadir Bitigen'in verilmesi, Galatasaray taraftarlarını sinirlendirdi Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına Abdülkadir Bitigen'in verilmesi, Galatasaray taraftarlarını sinirlendirdi         
17:55
Van sınırında kaçak göçmen operasyonu! Kamyona sıkışmış 158 Afgan göçmeni taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi Van sınırında kaçak göçmen operasyonu! Kamyona sıkışmış 158 Afgan göçmeni taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi         
17:50
Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı         
17:32
AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor         
17:30
Diyanet'in gündeminde gıda fiyatlarında yaşanan artış yer aldı! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak Diyanet'in gündeminde gıda fiyatlarında yaşanan artış yer aldı! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak         
16:45
İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu         
15:53
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz         
15:38
El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti         
15:23
Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
15:05
Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi         
14:59
Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı         
14:49
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız         
13:49
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 18:29:22. #1.11#
SON DAKİKA: Osmangazi'ye Hayme Ana Bacıbey Ödülü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement