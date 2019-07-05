Son Dakika Haberleri: Osmangazi yollarına makyaj
Son Dakika Güncel Haber

Osmangazi yollarına makyaj

43 dakika önce

Osmangazi Belediyesi, 2019 yılının ilk altı ayında 25 mahallede 20 kilometrelik asfaltlama çalışması yaptı.

Osmangazi yollarına makyaj, System.String[]
Osmangazi Belediyesi, 2019 yılının ilk altı ayında 25 mahallede 20 kilometrelik asfaltlama çalışması yaptı. İlçe genelindeki asfalt yenileme ve yama çalışmaları için toplam 55 bin ton asfalt kullanıldı.

Osmangazi Belediyesi, asfaltlama çalışmaları ile ilçedeki eskiyen ve bozulan yolları yeniliyor. Belediye ekipleri, 2019 yılının ilk altı ayında yaklaşık 20 kilometre yolu sıcak asfaltla kaplarken, toplam 55 bin ton asfalt kullanıldı. 25 mahalledeki cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen asfalt kaplama çalışmaları için toplam 25 bin ton sıcak asfalt döken ekipler, muhtelif sokaklarda yapılan asfalt yama çalışmaları için de 30 bin ton asfalt kullandı. Özellikle, Demirtaş, Geçit, Alacahırka, Maksem, Demirkapı, Akpınar, Hamitler ve İvazpaşa mahallelerinde asfaltlama çalışması yapılırken, yıl sonuna kadar bozuk olan bütün yolların asfaltlanması hedefleniyor. Osmangazi Belediyesi, ayrıca yılın ilk 6 ayında 4 kilometrelik alanda freze çalışması gerçekleştirdi. Freze ile kazınan yollar sıcak asfalt ile kaplandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların ulaşım konusunda sıkıntı yaşamamaları adına asfaltlama çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Sokak ve caddelerimizin daha güzel ve ulaşılabilir olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Asfaltlama çalışmalarımıza yaz aylarının yanı sıra kış aylarında da devam ediyoruz. Ekiplerimiz, ilçe genelinde belirlenen programlar dahilinde cadde ve sokaklardaki asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Osmangazi'de en ufak asfalt sorunu kalmayana dek çalışmalarımızı fedakar bir şekilde sürdüreceğiz" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:52 Kaynak: İHA
osmangazi belediyesi, osmangazi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk kez İBB'yi ziyaret etti! İmamoğlu, genel başkanına söz verdi Afganistan'daki FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Lüks yatta eski eşiyle keyif sürüyor AK Parti'nin kurucusu Şener'den, yeni parti kuracakları konuşulan Babacan ve Davutoğlu'na uyarı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 12:36:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmangazi yollarına makyaj
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]