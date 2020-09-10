Osmangazi zabıtasından aralıksız denetim - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, korona virüse karşı ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürürken, zabıta ekipleri de vatandaşların sağlığı için denetimleri sıkılaştırdı.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs vak'a sayılarının yeniden artış göstermesiyle birlikte tedbirleri sıklaştırdı. Türkiye'de ilk vak'anın görüldüğü 13 Marttan itibaren düzenli olarak iş yerleri, pazar alanları ve topluma açık alanlarda esnaf ve vatandaşlara kuralları hatırlatan zabıta ekipleri, bugüne kadar toplam 22 bin 495 noktada denetim gerçekleştirdi. Başta gıda üretim yerleri olmak üzere, fırın, kafe, market ve lokantalara yönelik denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerine ve vatandaşlara pandemi sürecinde maske takmaları, sosyal mesafe kuralına uymaları ve temizlikte daha titiz davranmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, denetim için gittikleri iş yerlerinde müşterilerin ve işletmelerin aldıkları tedbirleri kontrol ederken, tedbirlere uymayan iş yerlerine uyarıda bulunarak gereken tedbirlerin alınmasını istedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, halkın sağlığı ve güvenliğinin her şeyden önce geldiğini ifade ederek, vatandaşlara sağlıklı ortam sağlamak maksadıyla zabıta ekiplerinin denetimlere devam edeceğini söyledi. - BURSA