Osmangazi zabıtasından 'yaşlı' denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmangazi zabıtasından 'yaşlı' denetimi - Son Dakika

Osmangazi zabıtasından 'yaşlı' denetimi

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüsü salgını sebebiyle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Osmangazi zabıtasından 'yaşlı' denetimi, System.String[]

Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüsü salgını sebebiyle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.


Ülke genelinde etkisi artan korona virüsü dolayısıyla Osmangazi Belediyesi tarafından alınan tedbirler gün geçtikçe daha da artıyor. Geçtiğimiz günlerde uygulamaya başlanan 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı doğrultusunda Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimler yapıyor. Ekipler, bilhassa meydan ve pazar alanlarının yanı sıra banka önlerinde maaş çekmeye gelen ve caddelerde gezen yaşlıları uyararak, sağlıkları açısından evlerinden çıkmamaları ve evlerine gitmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Anonslar yaparak riskli grupta olan vatandaşları ikaz eden zabıta ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşların evlerine gitmelerine yardımcı oluyor.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da 65 yaş üstü vatandaşların sağlığını korumak için denetimleri sıkı tuttuklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için ilçe genelinde sokak sokak gezerek uyarılarda bulunuyoruz. Uyarmaya da devam edeceğiz. Hassasiyetle ilerlediğimiz bu süreçte, lütfen riskli grup olarak açıklanan 65 yaş üstü vatandaşlarımız uyarıları dikkate alarak evden çıkmasın Bu işin şakası yok. Hep beraber salgınla mücadele etmeye katkı koyalım" dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:58 Kaynak: İHA

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