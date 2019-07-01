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Osmangazili atıcı Dünya Şampiyonası'nda

1 saat önce

Osmangazi Belediyespor Atıcılık Takımı'nın milli sporcusu Sena Can, İtalya'da dünya şampiyonu olmak için boy gösterecek.

Osmangazili atıcı Dünya Şampiyonası'nda, System.String[]
Osmangazi Belediyespor Atıcılık Takımı'nın milli sporcusu Sena Can, İtalya'da dünya şampiyonu olmak için boy gösterecek.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Plak Atışları Dünya Şampiyonası, İtalya'nın Lonato şehrinde düzenlenecek. Türk Milli Takımı'ndan 10 sporcunun kıyasıya mücadele edeceği şampiyona, renkli görüntülere sahne olacak. Osmangazili başarılı atıcı Sena Can'ın da yer aldığı organizasyon 11 Temmuz'da sona erecek. Skeet kategorisinde ter dökecek genç sporcu, aynı zamanda 12-20 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da gerçekleşecek Gençler Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek.

Spora ve sporcuya yaptıkları yatırımlarla Türkiye, Avrupa, Dünya şampiyonalarında önemli başarılara imza attıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Sporcumuz Sena Can, yıl içerisinde elde ettiği çeşitli zaferler ile bizlere büyük gurur yaşattı. İyi bir kamp dönemi geçiren genç yıldızımız, inşallah ülkemizi ve Osmangazi'yi en iyi şekilde temsil ederek bizlere şampiyonluk sevinci yaşatacak" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:33 Kaynak: İHA
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