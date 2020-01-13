Osmangazili atletlerden çifte başarı - Son Dakika
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Osmangazili atletlerden çifte başarı

7 saat önce

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Liselerarası Kros Bölge Şampiyonası'nda gösterdikleri üstün performansla müsabakaya damga vurdu.

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Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Liselerarası Kros Bölge Şampiyonası'nda gösterdikleri üstün performansla müsabakaya damga vurdu.


Türkiye Atletizm Federasyonu'nun (TAF) 2020 yılı faaliyet programında yer alan Liselerarası Kros Bölge Şampiyonası, Balıkesir'de düzenlendi. İnegöl Spor Lisesi adına boy gösteren Osmangazi Belediyespor'un başarılı atletleri şampiyonada kıyasıya mücadele etti. 20 takımdan yaklaşık 200 sporcunun ter döktüğü müsabakada rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Osmangazili sporcular, erkekler kategorisinde takım halinde birinci, kızlar kategorisinde ise ikinci oldu. Bunun yanı sıra ferdi olarak boy gösteren genç atlet Berkay Budak, üçüncülük kürsüsüne çıktı.


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Balıkesir, Osmangazi, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:07 Kaynak: İHA
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