Osmangazili atletten salgın sonrası ilk madalya

Korona virüs salgını sebebiyle uzun süre ara verilen atletizm yarışları Ankara'da düzenlenen Olimpik Deneme Müsabakaları ile başladı. Gülle ve disk atma branşında mücadele eden Osmangazi Belediyespor'un başarılı atleti Tarık Özer, ikinci olarak yeni normalleşmedeki ilk madalyasını aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından salgın sonrası düzenlenen ilk müsabaka olan Olimpik Deneme Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Müsabakalarda korona virüs tedbirleri en üst seviyede tutulurken, yarışlar öncesi tüm sporcuların ateşi tek tek ölçüldü. Yarışmada yıldızlar kategorisinde boy gösteren Osmangazi Belediyespor'un başarılı atleti Tarık Özer, gülle ve disk atma branşında ikinci olarak gümüş madalyayı boynuna taktı. Özer, ayrıca TOHM barajını geçerek çifte başarıya imza attı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, genç atlet ve antrenörünü tebrik ederek gelecek müsabakalarda başarılar diledi. - BURSA