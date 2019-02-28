Son Dakika Haberleri: Osmangazili Badmintoncular Çek Cumhuriyeti Yolcusu

Osmangazili Badmintoncular Çek Cumhuriyeti Yolcusu

11 dakika önce

Badminton Milli Takımı'nda yer alan Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketleri Ayça Özgür ve Orçun Öztürk, 17 Yaş Altı Badminton Ranking Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle göz doldurdu.

Osmangazili Badmintoncular Çek Cumhuriyeti Yolcusu, System.String[]

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 17 Yaş Altı Badminton Ranking Şampiyonası, renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'de faaliyet gösteren 75 kulüpten toplam 144 milli sporcunun kıyasıya madalya mücadelesi verdiği şampiyonaya, Osmangazili badmintoncular damga vurdu. Tek bayanlar kategorisinde kortta fırtına estiren Ayça Özgür birincilik, tek erkekler kategorisinde ise Orçun Öztürk üçüncülük kürsüsüne çıktı. Bunun yanı sıra karışık çiftler kategorisinde rakipleri karşısında üstün bir performans sergileyen Ayça Özgür-Orçun Öztürk ikilisi ikinci oldu. Müsabaka sonunda 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyanın sahibi olan sporcular, aynı zamanda Nisan ayında Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Fz Forza Czech U17 Badminton International'da ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Gerek spor yatırımları gerekse sporcuların elde ettiği başarılarla Bursa'da sporun markası olduklarını vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Takım ve ferdi branşlarda elde edilen Dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonlukları, gençlere imkan tanındığında neleri başarabileceklerinin en güzel göstergesi. Elde edilen bu başarılar sadece bizim değil, tüm kentin, ülkenin göğsünü kabartan önemli başarılar. Bizlere bu gururu yaşatan sporcu ve antrenörlerimizi kutluyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:47 Kaynak: Bültenler

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